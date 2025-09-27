Gerüchteküche brodelt: Will er sich mit Melissa Naschenweng „vermehren“?

Das ist mal eine freche Ansage: Der deutsche Sänger Oimara und "Alpenbarbie" Melissa Naschenweng bringen mit ihrem Duett, das schon bald erscheinen wird, die Gerüchteküche zum brodeln.

Das neue Duett von Melissa Naschenweng und dem Sänger Oimara sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff.

„Koa Bergbauernbua“ erscheint am 3. Oktober 2025 und sorgt für so einige Spekulationen. Er hat einen „Wackelkontakt“ und sie ist die „Alpenbarbie“, die bekanntlich nur auf Bergbauernbuam steht.

„I dad mi gern mit dir vermehren“

Der deutsche Chartstürmer Oimara und Melissa Naschenweng liefern sich in ihrem Duett ein heiteres Wortgefecht. Ein Abschnitt des Songs wurde bereits in den sozialen Medien veröffentlicht, darin singt er: „I dad mi gern mit dir vermehren, aber nur wenn mia beide mindestens vier Bergbauernbuam machan.“ Dafür braucht er aber erstmal „a Bauernabitur“, kontert Melissa weiter.

Wird er doch das Herz von Melissa erobern?

Die Frage, die die beiden auch schon auf Instagram stellen: Wird Oimara doch noch das Herz der Sängerin erobern? Die Auflösung gibt es dann wohl am 3. Oktober, wenn die ganze Single zu hören ist.