Champions League: Kärnten ist wieder Stocksport Hochburg

Zum zweiten Mal wird die Stocksport Champions League dieser Tage in Klagenfurt ausgetragen. Am gestrigen Freitagabend wurde die Veranstaltung in der Stocksportanlage feierlich eröffnet.

Landeshauptmann Peter Kaiser dankte bei der Eröffnung allen, die das Sportereignis, an dem Damen- und Herrenmannschaften aus sieben Ländern teilnehmen, möglich machen.

Zum zweiten Mal in Kärnten

„Wir sind stolz, dass die Champions League zum zweiten Mal in Folge in Kärnten ausgetragen wird. Sie können hier ihre besten Leistungen abrufen und das leben, was der Sport immer tut, nämlich Menschen verbinden. Diese Austragung unterstreicht den hohen Stellenwert und die große Verankerung dieser Sportart in unserem Land und auch die hervorragenden Bedingungen, die wir aufweisen können. Für Spannung ist jedenfalls durch die vielen Sportlerinnen und Sportler garantiert“, so Kaiser, der die Teilnehmer und Funktionäre in Kärnten herzlich willkommen hieß. Der Sportreferent wünschte allen ein wunderbares Sporterlebnis und viel Erfolg.

Modernste Stocksportanlage Österreichs

Immerhin zählt der Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten über 11.000 Sportler und gilt die Stocksportanlage in Klagenfurt als die modernste in Österreich. „Womit wir neben den vielen anderen Sport-Großveranstaltungen beweisen, dass wir als Sportland beste Bedingungen bieten können“, sagte Kaiser. Thomas Pompernigg, Vizepräsident von Stocksport Austria bestätigt: „Die Stocksport Champions League ist ein hervorragend organisiertes Turnier, perfekt gelegen im Herzen des Alpen-Adria-Raumes. Dieses Turnier sucht seinesgleichen.“

©LPD Kärnten/Jannach | Zum zweiten Mal wird die Stocksport Champions League dieser Tage in Klagenfurt ausgetragen.

Auch zwei Kärntner Mannschaften dabei

Mit EV Rottendorf/Seiwald (Sieger der Staatsliga 2024) und EK Deurotherm Feldkirchen (Wildcard) sind auch zwei Kärntner Mannschaften bei den Herren am Start. Andreas Spendier und Andreas Schurian sind als CL-Botschafter für diese Veranstaltung im Einsatz. Bei den Damen gehen vier österreichische Mannschaften ins Rennen: Titelverteidiger ESV Union Vornholz, SU Stocksport St. Peter/Wimberg, ESV Neustift-Innermanzing und SG Pottschach/Neunkirchen.

12 Damen- und 16 Herrenmannschaften

Die 12 Damen- und 16 Herrenmannschaften kommen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Slowenien, Italien, Tschechien und Litauen. Sie kämpfen um den Titel der IFI Champions League (International Federation of Icestocksport). LV-Präsident Herbert Brugger und sein Team freuen sich auf diesen Mega-Event ganz besonders: „Wir haben die Eintrittspreise gesenkt und hoffen, dass die Kärntner Stocksportfreunde zahlreich erscheinen.“ Die Eintrittskarte um 15 Euro gilt an allen drei Tagen (Freitag Training ab 14 Uhr, Samstag Vorrundenspiele, Sonntag KO-Phase und Finalspiele) und auch die VIP-Pässe sind um 50 Euro für einen Tag (Samstag/Sonntag) bzw. um 70 Euro für beide Tage zu haben.