70 Jahre: Kärntner Abwehrkämpferbund erhält „Gläsernen Lindwurm“

Bürgermeister Christian Scheider würdigte die Verdienste des Vereins und überreichte als Anerkennung den Gläsernen Lindwurm.

70-jähriges Bestehen

Der Kärntner Abwehrkämpferbund feierte am heutigen Samstag mit einem Jubiläumsfestakt in der Schleppe Eventhalle das 70-jährige Bestehen. In seiner Festrede hob Landesobmann Hanspeter Traar die Bedeutung von 70 Jahre Abwehrkämpferbund für Land und Leute hervor. Für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgten der Musikverein Haimburg sowie der MGV Scholle Haimburg, unterstützt von den Klagenfurter Fahnenschwingern. Eigens für das Jubiläum wurde die Festschrift „70 Jahre Kärntner Abwehrkämpferbund“ aufgelegt.

„Kameradschaft, Loyalität und Verantwortungsbewusstsein“

„Der Kärntner Abwehrkämpferbund hat über viele Jahrzehnte hinweg Werte wie Kameradschaft, Loyalität und Verantwortungsbewusstsein gelebt und weitergetragen. Unsere Stadt wächst durch das Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger, durch Geduld, Respekt und den Willen, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Vereine wie der Kärntner Abwehrkämpferbund tragen dazu bei, das soziale Gefüge zu stärken, Menschen miteinander zu verbinden und Heimat zu gestalten“, betonte Bürgermeister Christian Scheider in seiner Festrede. Das Stadtoberhaupt überreichte als Zeichen der Würdigung und Anerkennung der sieben Jahrzehnte dauernden Tätigkeit des Kärntner Abwehrkämpferbundes den Gläsernen Lindwurm.