Wolfsberg: Bürgermeister Alexander Radl angelobt

Im Zentrum der Gemeinderatssitzung vom 25. September 2025 stand eine ganze Reihe von Angelobungen, allen voran jene des mit 77 Prozent der Wählerstimmen gewählten neuen Bürgermeisters Alexander Radl.

Die Angelobung erfolgte durch den Wolfsberger Bezirkshauptmann Georg Fejan. In seiner Rede wies er noch einmal auf die gesetzliche Notwendigkeit der vergangenen Bürgermeister-Nachwahl am 14. September hin und gedachte auch dem verstorbenen ehemaligen Bürgermeister Hannes Primus.

Historischer Moment

„Es erfüllt mich auch in diesem Moment mit Trauer, dass er nicht mehr da ist. Mein Dank gilt seiner Freundschaft und seinem Wirken, das er für die Stadtgemeinde Wolfsberg vollbracht hat“, so der Bezirkshauptmann. Die Wahl von Alexander Radl als neuen Bürgermeister bezeichnete er als historischen Moment: „Es gibt in der österreichischen Bundesverfassung im Wesentlichen nur zwei Funktionen, die direkt vom Volk gewählt werden: den Bürgermeister und den Bundespräsidenten. Das hat eine besondere Bedeutung, wenn man vom Volk und noch dazu mit einer sehr eindrucksvollen Mehrheit gewählt wird.“

Herausforderungen des Bürgermeisteramts

Im Folgenden ging Fejan noch auf die speziellen Herausforderungen ein, die das Bürgermeisteramt mit sich bringt: „Finanz- und Budgetkrisen strahlen von der Staatsspitze bis in die Gemeinden herunter, die oft nur reagieren können und finanziell sehr wenig Aktionsspielraum haben. Die Geschichte hat jedoch immer wieder gezeigt, dass gerade Krisen oder Zeiten der Knappheit das Tor für Ideen und Reformen geöffnet haben.“ Dem frischgebackenen Bürgermeister wünschte er alles Gute und appellierte an ihn, sich selbst und seine Familie angesichts der großen beruflichen Herausforderung nicht zu vernachlässigen: „Ich bin mir sicher, dass du die bestmögliche Figur abgeben wirst.“

©zVg. | Am Foto: Bürgermeister Alexander Radl und Bezirkshauptmann Georg Fejan. ©zVg. | Am Foto: Bürgermeister Alexander Radl und Bezirkshauptmann Georg Fejan. ©zVg. | Am Foto: Bürgermeister Alexander Radl und Familie. ©zVg. | Am Foto: Stadtrat Jürgen Jöbstl und Gemeinderat Klaus Penz.

Radl betont sparsamen Weg

In seiner Antrittsrede, die Bürgermeister Alexander Radl nicht nur vor dem versammelten Gemeinderat, sondern auch vor zahlreich erschienenen Familienmitgliedern und Wegbegleitern abhielt, versicherte er, das ihm anvertraute Amt mit voller Überzeugung und Hingabe zu übernehmen. „Das Vertrauen der Bürger ist für mich Verpflichtung und Ansporn zugleich. Ich verstehe dies als Bestätigung, dass mein eingeschlagener Weg, den ich seit über einem Jahr beschreite, der richtige ist“, so Radl. Dies werde auch in Zukunft ein sparsamer Weg sein, doch seine Aufgabe sehe er nicht im Verwalten von Stillstand, sondern im Gestalten von Zukunft. Die hohe Qualität der Infrastruktur in der Stadtgemeinde wolle er erhalten und weiterentwickeln: „Ein sachlicher und unaufgeregter Weg, aber mit klarer Linie. Ein gemeinsamer Weg mit Gesprächsbasis über die Parteigrenzen hinweg zum Wohle unserer Stadt“, so Radl. „Wir wollen eine Stadt sein, in der junge Menschen Perspektiven haben, Familien sich wohlfühlen, ältere Generationen Sicherheit genießen und die Wirtschaft stabile Rahmenbedingungen vorfindet.“

Nachwahlen und Angelobungen Im Anschluss wurde der bisherige Stadtrat Jürgen Jöbstl (SPÖ) zum neuen Vizebürgermeister und der bisherige Gemeinderat Klaus Penz (SPÖ) zum neuen Stadtrat gewählt. Weitere Angelobungen betrafen Ersatzmitglieder im Stadtrat: Gemeinderätin Melanie Reiter für Vzbgm. Jöbstl

Gemeinderätin Miriam Mayer-Sommeregger für Stadtrat Penz

Gemeinderätin Stefanie Pirker für Stadtrat Michael Schüssler (FPÖ)

Referatsverteilung wurde angepasst Bgm. Alexander Radl übernimmt die Referate „Allgemeine Verwaltung, Raumordnung und Wolfsberger Stadtwerke“ Stadtrat Klaus Penz erhält die bisherigen Referate Radls: „Sport, Jugend, Schulen und elementare Bildungseinrichtungen“ Die Referate der abgewählten Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ) – „Ortsbild- und Heimatpflege, Tourismus und Märkte“ – gehen an Stadtrat Michael Schüssler