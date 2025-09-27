Skip to content
/ ©Kurt Nöhmer
Das Bild auf 5min.at zeigt Wolken und die Sonne.
Der Sonntag zeigt sich unbeständig.
Kärnten
27/09/2025
Wetter

Unbeständiger Sonntag: Sonne und Wolken im Wechselspiel

Am Sonntag herrscht ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, auch ein paar Regenschauer sind möglich.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)

Das Wetter zeigt sich weiterhin unbeständig. „Es wechseln Sonne und Wolken einander ab, wobei sich tagsüber mehr Quellwolken bilden und muss auch immer wieder mit ein paar Regenschauern gerechnet werden, besonders von Salzburg ostwärts“, heißt es von der Geosphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen bis östlichen Richtungen. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 13 und 20 Grad.

