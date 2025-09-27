Unbeständiger Sonntag: Sonne und Wolken im Wechselspiel

Das Wetter zeigt sich weiterhin unbeständig. „Es wechseln Sonne und Wolken einander ab, wobei sich tagsüber mehr Quellwolken bilden und muss auch immer wieder mit ein paar Regenschauern gerechnet werden, besonders von Salzburg ostwärts“, heißt es von der Geosphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen bis östlichen Richtungen. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 13 und 20 Grad.