Tresorknacker schlugen in Radentheiner Supermarkt zu

Zu einem Einbruch kam es am Samstagabend in einem Radentheiner Supermarkt. Drei bislang unbekannte Täter brachen einen Tresor auf. Die Flucht traten sie jedoch lediglich mit einem leeren Geldbeutel an.

Tresorknacker waren am späten Samstagabend in einer Supermarktfiliale in Radenthein zugange. Zunächst zwängten sie eine Tür auf der Gebäuderückseite auf, um sich Zutritt in das Geschäft zu verschaffen. „Gewaltsam öffneten sie auch die Zugangstüre zu den Büroräumlichkeiten“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Radenthein, welche in der Zwischenzeit die Ermittlungen aufgenommen haben.

Täter flüchten ohne Beute

Dort brachen sie besagten Tresor auf. „Sie entnahmen einen Geldbeutel und verließen das Gebäude wieder über die zuvor aufgebrochene Hintertüre“, so die Polizisten. Sie wissen: Weder in dem Geldbeutel noch im Tresor haben sich in irgendeiner Art Bargeld befunden. Jedoch entstand durch das gewaltsame Eindringen ein Sachschaden, der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher beziffert werden kann. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bis dato negativ.