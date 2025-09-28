Kälteeinbruch steht bevor: Maximal 15 Grad in Kärnten

In Kärnten klopft der Herbst an die Tür. In der kommenden Woche wird ein spürbarer Temperatursturz erwartet. Die Höchstwerte bewegen sich meist nur mehr zwischen 11 und 15 Grad.

In Kärnten setzt sich langsam, aber sicher das kühle Herbstwetter durch.

In Kärnten setzt sich langsam, aber sicher das kühle Herbstwetter durch.

Zumindest zum Wochenanfang bleibt es noch halbwegs freundlich in Kärnten. „Mittags und nachmittags gibt es einen Mix aus kompakten Wolken und sonnigen Phasen“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Temperaturen bewegen sich zunächst noch zwischen 15 und 19 Grad. Im Verlauf der Woche soll sich das aber ändern.

Spürbarer Temperatursturz

Bereits am Dienstag ziehen von Norden her viele dichte Wolkenfelder durch das Land. Zwar verläuft der Tag Großteils niederschlagsfrei, es wird jedoch „etwas kühler als zuletzt“, so die Fachleute. Die Höchstwerte gehen nicht über 15 Grad hinaus. Am Mittwoch können sie sogar auf bis zu 11 Grad sinken. Grund ist der Nordostwind. „Ganz vereinzelt kann sich auch ein kurzer lokaler Regenschauer ausbilden.“

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Sonne kommt zum Vorschein

Auch am Donnerstag macht sich der lebhafte Nordwind bemerkbar. Zumindest zeitweise soll es aber auch sonniges Wetter geben. Ersten Prognosen zufolge hält dieses am längsten in den westlichen Landesteilen an. Mit Höchstwerten zwischen 13 und 14 Grad bleibt es dennoch „zu kühl für diese Jahreszeit.“