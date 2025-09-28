Eine erste Bilanz: Vakuum und Stau

Daniel Fellner ist seit genau einer Woche Chef der Kärntner Sozialdemokraten und damit in dieser Funktion Nachfolger von Peter Kaiser. Es ist also dringend Zeit für eine erste Bilanz.

Das ist keine Kurskorrektur, die Fellner in unzähligen Interviews angekündigt hat, das ist ein gänzlich neuer Kurs. Nicht nur in Hinblick auf Asyl und Migration, auch in Bezug auf die Kommunikation zeigt der neue Chef-Genosse deutliche Unterschiede zu Kaiser. Er scheint lockerer, mit einem durchaus guten Schmäh. Wenn er das nur nicht überzieht.

Aber eines ist klar

Fellner wird die SPÖ mittiger positionieren als es Kaiser tat. Und das hat Folgen! Sämtliche Parteien, die derzeit im Landtag vertreten sind, finden sich damit im Spektrum von Mitte-links bis rechts. Links bzw. ganz links herrscht das große Vakuum, nichts zu sehen. Wird das für die Landtagswahl von irgendeiner Gruppe genutzt, eventuell von stärkeren Grünen, von einer KPÖplus oder sonst einer linksalternativen Gruppe? Derzeit ist nichts dergleichen in Sicht. Ergo: Ab sofort steigen sich SPÖ, FPÖ, ÖVP und Team Kärnten von der Mitte bis nach rechts gegenseitig auf die Füße. Ein politischer Stau der Extraklasse. Es wird spannend, wer da wem die Wähler abspenstig machen wird.

Noch etwas kann man nach einer Woche schon sagen

Die rote Doppelspitze ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Wenn eine Partei ständig erklären muss, wer denn nun das Sagen hat – Landeshauptmann oder Parteiobmann – ist das dem politischen Fortkommen mit Sicherheit nicht förderlich. Das wissen aber auch die handelnden Personen und das deutet in der Tat auf einen Wechsel durchaus früh in Jahr 2026 hin. Die ÖVP, das dürfte bereits fixiert sein, wird Fellner keine Steine in den Weg legen. Vielleicht das eine oder das andere Pöstchen wird wohl verhandelbar sein. Und dann gibt’s von der Volkspartei vielleicht noch ein weiteres Gratulations-Inserat wie jenes, das von Insidern zu Recht als hinterlistig oder gar „hinterfotzig“ bezeichnet wurde. Aber Politik ist halt kein Kindergeburtstag.