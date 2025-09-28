Großer Sicherheitstag: Radenthein wird zur Bühne für Einsatzkräfte

Der Sicherheitstag wird von der Stadtgemeinde Radenthein gemeinsam mit dem Kärntner Zivilschutzverband und den Einsatz- und Rettungsorganisationen durchgeführt wird. Im Mittelpunkt steht diesmal der bundesweite Zivilschutz-Probealarm. Mehr dazu unter: Sirene & Warn-SMS: In Kärnten schrillt bald jeder verfügbare Alarm.

Spektakuläre Schauübungen

Neben Einsatzübungen der Feuerwehr, des Roten Kreuzes, der Schnellen Interventionsgruppe der Polizei sowie der Österreichischen Rettungshundebrigade wird auch der Notarzthubschrauber der ARA-Flugrettung zu sehen sein. Insgesamt werden 15 Organisationen beim Sicherheitstag in Radenthein mitwirken. Außerdem gibt es eine großangelegte Fahrzeug- und Geräteschau der teilnehmenden Organisationen und auch eine große Infoschau des Österreichischen Bundesheeres.

Sicherheit und Vorsorge

Gezeigt wird des Weiteren, wie einfach es ist, selbst etwas für die eigene Sicherheit und Gesundheit zu tun. Wertvolle Tipps gibt es bei Brandschutz- und Erste-Hilfe-Vorführungen, bei der Mountainbike-Trialshow der AUVA und bei der Vorführung zur „Sicheren Waldarbeit“. Beim Roten Kreuz könnt ihr mit dem Defi-Gerät gleich selbst einmal die Lebensrettung üben, und habt die Möglichkeit zur Blutdruck- und Blutzucker-Messungen. Die Bergrettung bietet ebenfalls eine Mitmachstation an – mit Abseilmöglichkeit! Beim Zivilschutzverband erhaltet ihr außerdem spezielle Informationen zu den Themen Unwetter und Naturgefahren, Blackout und private Vorsorge. Darüber hinaus wartet ein spezielles Programm für die kleinen Gäste: Neben einem Suchbild-Rätsel und einem Zivilschutz-Malbewerb sind die Naturfreunde mit einer Hüpfburg mit dabei. Auch beim Fahrradparcours des ÖAMTC seine Geschicklichkeit können sie sich unter Beweis stellen.

©Kärntner Zivilschutzverband | Präsentiert werden spektakuläre Einsatzübungen. ©Kärntner Zivilschutzverband | Präsentiert werden spektakuläre Einsatzübungen. ©Kärntner Zivilschutzverband | Auch der Notarzthubschrauber der ARA Flugrettung ist vor Ort.