Bauarbeiten bis Oktober: Drau-Brücke wird erneuert

Vor wenigen Tagen haben die Arbeiten an der Draubrücke in Lavamünd begonnen. Sie wird bist Ende Oktober saniert. 390.000 Euro fließen in die Instandsetzungsmaßnahmen.

„Wenn wir zuwarten, wird am Ende eine umfassende Generalsanierung notwendig, was extrem kostenintensiv ist. Daher haben wir uns für eine umgehende Instandsetzung wichtiger Brückenteile entschieden, um hohe Erhaltungs- und Folgekosten zu vermeiden und die Verkehrssicherheit weiterhin aufrecht erhalten zu können“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent.

Sanierung notwendig

Der Grund: Bei der letzten Prüfung wurde der Gesamtzustand der Brücke an der B81 Bleiburger Straße zwar mit der Note 3 beurteilt, der Fahrbahnbelag, die Abdichtungen sowie die Fahrbahnübergangskonstruktion jedoch lediglich mit der Note 4. An Bauwerk und Fahrbahn wurden Verdrückungen, Materialausbrüche, netzartige Risse, Beton-Abplatzungen und auch Spurrinnen festgestellt.

Bauarbeiten bis Ende Oktober

Im Laufe der nächsten Wochen wird also über den gesamten Brückenbereich die Asphaltbeton-Deckschicht erneuert, die vorhandene Fahrbahnübergangkonstruktion wird durch eine neue, wasserdichte und lärmmindernde ersetzt. Am gesamten Brückentragwerk werden zudem Betonschäden instandgesetzt. Abschließend wird die Beschichtung des Brückengeländers erneuert. Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs halbseitig, mittels Ampelregelung bzw. Wartepflicht bei Gegenverkehr, durchgeführt.

