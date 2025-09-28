Kärntner Sport-Anlagen künftig in bundesweiter Datenbank gelistet

„Das Land Kärnten hat aufgrund der gesetzlichen Notwendigkeit, bereits eine eigene Sportstättendatenbank erstellt, in der aktuell 98 Prozent aller Gemeinden berücksichtigt sind. Die darin gesammelten Daten werden jetzt in die österreichweite Datenbank einfließen“, erläutern Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landessportdirektor Arno Arthofer. Das soll eine bessere Planung bei der Errichtung und Sanierung von Sport-Anlagen, sowie die effizientere Nutzung von Synergien ermöglichen.

Kärntner Sportstätten in bundesweiter Datenbank

Die Datenbank wird künftig auch für die Vergabe von Bundesförderungen herangezogen und garantiert, dass Gelder effizient eingesetzt werden. „Die Teilnahme an der bundesweiten Sportstätten-Datenbank ist eine Investition in die Zukunftsfähigkeit des Sportsystems, garantiert die Versorgung der Kärntnerinnen und Kärntner mit der notwendigen Sportinfrastruktur und steigert zugleich die Attraktivität für Wirtschaft, Tourismus und internationale Sportereignisse“, so Kaiser. Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) ergänzt: „Mit der neuen, bundesweiten Sportstättendatenbank schaffen wir erstmals einen vollständigen Überblick über alle Sportstätten in Österreich. Das ist die Grundlage für gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Vereinen und Bildungseinrichtungen. Es ist aber auch eine Grundlage, um für die Zukunft dort gezielt zu investieren, wo strukturelle Lücken bestehen. Für das Sportministerium bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit mit den Bundesländern.“