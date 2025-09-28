Skip to content
Mit den neuen Geräten wird die Region Weissensee ein weiteres Stück herzsicher.
Weissensee
28/09/2025
Lebensretter

Schnelle Hilfe im Notfall: Neue Defis am Weissensee installiert

Mobile Lebensretter: Im Bezirk Spittal an der Drau - genauer gesagt in der Region Weissensee - wurden kürzlich sieben neue Defibrillatoren installiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)

„Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger sowie unserer Gäste hat höchste Priorität. Mit den neuen Defibrillatoren leisten wir einen wichtigen Beitrag zur schnellen Hilfe im Notfall“, betont Bürgermeisterin Karoline Turnschek (ÖVP). Fünf Geräte befinden sich im Gemeindegebiet von Weissensee, ein weiterer wurde vom Hotel Enzian angeschafft. Zudem wurde ein bestehendes Gerät beim Kindergarten der Gemeinde Weissensee ergänzt. Allesamt sind 24 Stunden öffentlich zugänglich und sollen die Versorgungssicherheit für Bevölkerung und Gäste in der Region entscheidend verbessern.

©Rotes Kreuz Kärnten
Am Foto: Regine Koch und Markus Schmidl vom Roten Kreuz, Bürgermeisterin Karoline Turnschek mit Waltraud und Christine Cieslar vom Hotel Enzian.
