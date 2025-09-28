Mann reagiert geistesgegenwärtig und rettet Bauernhof vor Flammen

Heute verhinderte der Sohn eines Bauernhofbesitzers Schlimmeres. Er bemerkte gegen 14 Uhr Rauch am Wirtschaftsgebäude und sogar Flammen.

Am heutigen Sonntag bemerkte der 31-jährige Sohn des Hofbesitzers in Greifenburg (Spittal/Drau) an der Außenwand des Wirtschaftsgebäudes gegen 14 Uhr Rauch, sowie offene Flammen. Das Feuer war im Bereich zwischen dem Gebäude und einer stillgelegten Jauchengrube im dortigen Gestrüpp ausgebrochen.

Griff sofort zum Feuerlöscher

Der Mann reagierte sofort, griff zum Feuerlöscher und konnte durch seinen raschen Einsatz eine Ausbreitung der Flammen verhindern. Die alarmierten Feuerwehren Hauzendorf, Greifenburg, Bruggen, Berg im Drautal, Radlach und Steinfeld rückten mit rund 75 Kräften an, führten die endgültige Brandbekämpfung durch und löschten die Glutnester ab.

Rasches Eingreifen verhinderte Schlimmeres

An der Außenwand des Gebäudes waren deutliche Brand- und Rußspuren sichtbar. „Ein Übergreifen auf die Holzkonstruktion konnte durch das rasche Eingreifen verhindert werden“, heißt es von der Polizei. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte es sich um eine Selbstentzündung gehandelt haben.