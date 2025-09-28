Skip to content
Nach einem Motorradunfall wurde eine Frau ins Krankenhaus gebracht.
Klagenfurt-Land
28/09/2025
Verkehrsunfall

Sturz in der Kurve: Motorrad landet in Straßengraben – Frau verletzt

Heute Nachmittag stürzte eine Kärntnerin mit ihrem Motorrad in einer Linkskurve. Sie musste is Krankenhaus gebracht werden.

von Marlene Dorfer
Am heutigen Sonntag, gegen 15.45 Uhr, war eine 21-jährige Frau aus Klagenfurt-Land mit ihrem Motorrad auf der Miegerer Straße (L100) von Ebenthal in Richtung Mieger unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.

Ins Krankenhaus gebracht

„Das Motorrad kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand“, heißt es von der Polizei. Die Lenkerin wurde mit Verletzungen vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

