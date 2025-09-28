Tödlicher Crash: Motorradfahrer konnte nicht wiederbelebt werden

Heute kam es zu einem tragischen Unfall in Kärnten. Ein Motorradfahrer verlor dabei sein Leben.

Bei einem Unfall erlitt ein Motorradfahrer heute tödliche Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle.

Am heutigen Sonntag, dem 28. September 2025, gegen 13 Uhr, fuhr ein 62-jähriger Mann aus Villach-Land mit seinem Motorrad auf der Seebergstraße (B82) von Völkermarkt in Richtung Klein St. Veit. In einer unübersichtlichen Rechtskurve geriet er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen das Auto einer 55-jährigen Frau aus St. Veit an der Glan.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation

Das Motorrad touchierte die Vorderseite des Autos und prallte anschließend samt Lenker gegen die Leitschiene. „Sofort durchgeführte Wiederbelebungsmaßnahmen von Notarzt und der C11-Besetzung blieben erfolglos. Der 62-Jährige erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle“, so die Polizei. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die B82 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 15.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen das Rote Kreuz mit Rettungs- und Notarztteam, der Rettungshubschrauber C11 sowie die Freiwillige Feuerwehr Klein St. Veit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2025 um 20:21 Uhr aktualisiert