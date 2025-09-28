Montag bringt viel Sonne in Kärnten – nur vereinzelte Schauer

Der Montag (29. September 2025) zeigt sich in Kärnten überwiegend freundlich. „Am Montag hat der Vormittag meist recht sonniges Wetter zu bieten, regionale morgendliche Nebel- und Hochnebelfelder lichten sich meist rasch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Ab Mittag ziehen von Norden her vermehrt kompakte Wolken durch, vor allem Richtung Steiermark. Am Nachmittag wechseln sich sonnige Abschnitte mit Quellwolken ab, in Unterkärnten kann sich vereinzelt ein kurzer Schauer bilden. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad.