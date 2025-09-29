„Pudding mit Gabel essen“: TikTok-Trend trifft Kärnten

Ein neuer Social-Media-Hype sorgt derzeit für schmunzelnde Gesichter: Menschen verabreden sich, um gemeinsam Pudding mit der Gabel zu essen – statt mit dem Löffel. So auch bei einem geplanten Treffen in Villach und Klagenfurt.

Ein kurioser Social-Media-Trend macht nun auch in Villach Station: Am 11. Oktober 2025 um 13 Uhr wollen sich Jugendliche und Junggebliebene am Wasenboden treffen, um gemeinsam Pudding mit einer Gabel zu essen.

TikTok-Trend nun auch in Kärnten?

Ausgelöst wurde die Bewegung durch Videos auf TikTok, in denen Nutzer dazu aufrufen, mit einer Gabel statt mit dem Löffel Pudding zu essen – und das am besten in der Gruppe. Der absurde Gedanke dahinter: Spaß an der Sache und ein gemeinsames Erlebnis ohne großen Aufwand. Jeder bringt einfach Pudding und eine Gabel mit. Auch in Villach ist nun ein solches Event geplant. Veranstaltungsort ist die Wiese beim Wasenboden, nahe den Bäumen und Sitzmöglichkeiten.

Auch in Klagenfurt ist ein Treffen geplant

Nicht nur in Villach, auch in Klagenfurt ist ein solches Treffen geplant. Am 19. Oktober um 15 Uhr beginnt das Event – als Standort wurde der Lindwurm ausgewählt. Damit reiht sich Kärnten in eine ganze Reihe europäischer Städte ein, in denen sich der „Pudding-mit-Gabel“-Hype über TikTok verbreitet. Laut mehreren Medienberichten kamen in Deutschland zuletzt hunderte Menschen zusammen, um an dem Event teilzunehmen.

Wirst du an dem Event teilnehmen? Ja. Nein. Ich bin mir noch unsicher. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Trend lebt von Spontaneität

Ob in Villach und Klagenfurt tatsächlich eine größere Menge an Menschen erscheint, bleibt abzuwarten. Der Trend lebt vor allem von Spontaneität und Social-Media-Dynamik. Fix ist: Für die Teilnahme benötigt man nur Pudding, eine Gabel und gute Laune.