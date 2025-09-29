Über 300 Kilometer zu Fuß – Kärntner Extremsportler trotzt allen Grenzen

Einmal mehr bewies Hannes Tautscher aus Kärnten, dass er zu den härtesten Ultraläufern zählt: Beim legendären Tor des Géants in Italien legte er über 300 Kilometer zurück.

Für Hannes Tautscher war es bereits die vierte Teilnahme. „Das ist jedes Mal wieder ein wunderschöner Erfolg, wenn du nach fünf Tagen im Ziel ankommst. Du bist erschöpft, hast dich gequält, aber genau das macht es aus“, erzählt er im Gespräch mit 5 Minuten.

Vorbereitung läuft das ganze Jahr über

Die Vorbereitung dafür läuft das ganze Jahr über. Lange Trainingseinheiten von bis zu acht Stunden am Wochenende und spezielles Abwärtstraining seien entscheidend. „Ich habe auch bewusst Trainings mit Schlafdefizit gemacht, um den Körper und Kopf vorzubereiten“, so Tautscher.

Mentale Stärke als Schlüssel

Nicht nur die Muskeln, auch der Kopf muss mitspielen: „Es gibt immer Tiefpunkte, wo du aufgeben willst, weil alles weh tut. Da musst du dir sagen: In zwei Stunden geht’s mir wieder besser. Nach jedem Tief kommt ein Hoch – so wie im Leben.“

Motivation und Grenzerfahrungen

Warum er sich dieser extremen Herausforderung stellt? „Ich mache seit vielen Jahren Ultrasport. Je länger, desto spannender. Mich hat interessiert, was passiert, wenn man tagelang läuft, ins Schlafdefizit kommt und Halluzinationen hat.“ Und die kamen tatsächlich: „Einmal habe ich einen einfachen Anhänger für einen Hubschrauber gehalten. Da wusste ich, es ist Zeit für ein kurzes Nickerchen“, lacht Tautscher.

©KK Hannes Tautscher ließ sich von dem Schlafmangel nicht unterkriegen.

Härteste Phase

Besonders schwierig war für ihn die Zeit zwischen der 10. und 26. Stunde: „Da war ich körperlich und mental im Tief, weil ich am Anfang zu schnell gestartet bin. Aber Aufgeben war keine Option – im Ziel haben mich Freunde erwartet, die extra mit dem Rad 1.000 Kilometer angereist sind.“ Auch seine Familie fieberte über WhatsApp und Liveticker mit. „Die Motivation, die man über Nachrichten bekommt, ist enorm wichtig. Daheim wird jede Etappe mitverfolgt.“

Blick nach vorn

Für 2026 hat Tautscher schon das nächste Ziel: den Swiss Peaks über 380 Kilometer, diesmal vielleicht im Team. Sein Rat an alle, die von einem Ultralauf träumen: „Nicht lange zögern – anmelden! Wenn du dich anmeldest, gibt es kein Zurück mehr. Dann trainierst du automatisch gezielt und bereitest dich ernsthaft vor.“ Abschließend richtet Tautscher noch eine Danksagung an die drei Freunde, die 1.000 Kilometer mit dem Rad angereist sind: „Ein großes Danke an meine drei Freunde, die im Ziel auf mich gewartet haben – und einen Tisch für Pizza und Bier reserviert haben.“