/ ©Stadtgemeinde Wolfsberg
Das Foto auf www.5min.at zeigt die Erstklässler in der Stadtgemeinde Wolfsberg.
Übergabe der Trinkflaschen an die 1b-Klasse der Volksschule St. Marein mit Lehrerin Brigitte Stückler.
Wolfsberg
29/09/2025
Schulaktion

Strahlende Gesichter: Erstklässler erhielten Trinkflaschen

Auch in diesem Jahr sorgte die Aktion „Trinkflaschen für alle Wolfsberger Taferlklassler“ wieder für strahlende Gesichter bei den insgesamt 246 Erstklässlern in den sieben Volksschulen der Stadtgemeinde Wolfsberg.

von Julia Strammer
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

Stadtrat und Schulreferent Klaus Penz überreichte die hochwertigen Trinkflaschen persönlich und betonte dabei die Bedeutung von Wasser als gesunde Alternative zu zuckerhaltigen Getränken: „Wir möchten den Kindern nicht nur eine Freude machen, sondern auch ein klares Zeichen für gesunde Ernährung und bewussten Konsum setzen – gerade in der Schule.“

Täglicher Durstlöscher

Das Wolfsberger Trinkwasser sei von ausgezeichneter Qualität und eigne sich hervorragend als täglicher Durstlöscher, so Penz weiter: „Ich selbst greife gerne zum Wasser – es ist erfrischend, gesund und jederzeit verfügbar.“

Das Foto auf www.5min.at zeigt die Erstklässler der VS St. Margarethen.
©Stadtgemeinde Wolfsberg
Übergabe an die erste Klasse der Volksschule St. Margarethen durch Stadtrat Klaus Penz mit den Lehrerinnen Monika Lindl und Inga Prieler sowie Direktorin Edith Rindler (v.l.).
