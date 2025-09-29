Sportlicher Nachwuchs im Rampenlicht – Jugendförderungspreise verliehen

Am 26. September 2025 standen Kärntens Nachwuchssportler im Zentrum: Im Kärntner Landesmuseum in Klagenfurt wurden die ASKÖ Kärntner Sparkasse Jugendförderungspreise verliehen.

Insgesamt 15 Einzelsportler und vier Teams aus zehn Sportarten wurden heuer ausgezeichnet. Der Preis wird seit 1991 alle zwei Jahre vergeben und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für den Nachwuchssport in Kärnten. Bisher konnten bereits 257 Einzelsportler´´´ und 27 Mannschaften geehrt werden – ein klares Signal für die nachhaltige Förderung durch den Verband.

Wertschätzung & Motivation

Teilnahmeberechtigt sind junge Athleten zwischen 15 und 20 Jahren, die entweder einen österreichischen Meistertitel errungen haben oder internationale Erfolge vorweisen können.

ASKÖ-Kärnten-Präsident Toni Leikam betonte die Bedeutung der Ehrung: „Mich freut es ganz besonders, dass wir heuer wieder so viele junge Talente vor den Vorhang holen dürfen. Die Auszeichnung ist ein Ansporn für die Athleten selbst und zugleich ein Dankeschön an die engagierten Trainer, die tagtäglich großartige Arbeit leisten.“

Unterstützung für die Zukunft

Die Preisträger erhielten neben Sachpreisen auch finanzielle Unterstützung, die direkt in ihre sportliche Laufbahn investiert wird. Damit setzt die ASKÖ Kärnten ein klares Zeichen für die Förderung junger Talente und die Anerkennung der hervorragenden Arbeit in den Vereinen.

Preisträger und ihre Erfolge: Luca Brudermann (2008, Wolfsberg) – Modellflug: Teamjugendweltmeister & 6. Platz Einzel-WM 2025, Jugendeuropameister Team 2024

Amy Dögl (2011, Nötsch) – Sprunglauf: Österr. Schülermeisterin, Austria Cup Gesamtsiegerin

Heimo Fugger (2007, Wernberg) – Radsport: Junioren-Weltmeister Bahn 2025, Europameister & Vizeeuropameister Bahnrennen

Lena Marie Furjan (2008, Klagenfurt) – Pool-Billard: Österr. Meisterin U19, Quali für U17-WM

Batuchan Jusupov (2006, Wolfsberg) – Judo: Mitglied Nationalkader, Österr. Meister U21, Vizemeister U23

Vasily Klimov (2005, Klagenfurt) – Leichtathletik: U23-EM-Teilnehmer, Österr. Meister & Rekordhalter 100m

Sebastian Kofler (2009, Seeboden) – Leichtathletik: Österr. Meister U18 (1500m), Vizemeister (800m)

Lilli Tagger (2008, Lienz) – Tennis: Erste Österreicherin mit Sieg beim Juniorenturnier Roland Garros, aktuell Platz 275 der Weltrangliste

Lea Sophie Unterköfler (2008, Feld am See) – Radsport: Österr. Meisterin Zeitfahren, Punkterennen & Kriterium U17

Rafael Waldhauser (2010, Deinsdorf) – Sportkegeln: Bronze U15-WM, Österr. Meister mit Jugendrekord

Alexandra Wimmer (2005, Klagenfurt) – Wasserski: Vizeeuropameisterin Team Springen, mehrere Podestplätze international

Lorenz Wotawa (2008, Klagenfurt) – Schwimmen: Österr. Meister 100m Freistil Nachwuchs, Mitglied OSV-Jugendkader

Manolo Wrolich (2006, Klagenfurt) – Radsport: Erster Österreicher als US-College-Champion, Österr. Meister Straße 2024

Jakub Zembaty (2005, Villach) – Leichtathletik: ÖM U23 400m, neuer Kärntner Rekordhalter mit 47,52 sec

Martin Zhang (2010, Villach) – Badminton: 3-facher ÖM U15, Teilnehmer EM & European Youth Festival Mannschaften: ASKÖ Kelag Kärnten (Badminton) – Österr. Jugendmeister 2025, Vizemeister 2024

ASKÖ Villach Nordic Team (Langlauf) – Einer der erfolgreichsten Jugendvereine, zahlreiche ÖM-Titel, Platz 2 bundesweite Vereinswertung

ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt (Volleyball) – Staatsmeister U16 w

VSV Unihockey Floorball – Österr. Meister U17, U14, U10, Vizemeister in Slowenien