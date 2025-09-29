Polizei warnt: Vorfälle mit Telefonbetrügern häufen sich

Die Polizei Kärnten warnt aktuell vor einer Welle an betrügerischen Telefonanrufen, die in den vergangenen Tagen in ganz Kärnten stark zugenommen haben.

Die Polizei warnt aktuell wieder vor einer Welle an betrügerischen Telefonanrufen. Bei dieser Betrugsmasche behaupten die Täter, dass die Tochter oder der Sohn der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft sei. Für eine sofortige Freilassung sei eine hohe Kaution erforderlich – diese solle in bar oder in Form von Wertsachen übergeben werden. Der Anruf wird oft von dramatischer Musikuntermalung oder weinenden Stimmen begleitet, um die Situation glaubwürdig wirken zu lassen.

„Falsche Polizisten“

Eine weitere häufige Masche ist das Auftreten als vermeintliche Kriminalpolizisten. Die Betrüger berichten von geplanten Einbrüchen und fordern ihre Opfer auf, Bargeld, Schmuck oder Gold zur „sicheren Verwahrung“ zu übergeben. Dabei erscheinen teilweise sogar falsche Polizisten an der Wohnadresse.

Die Polizei rät eindringlich: Legt bei verdächtigen Anrufen sofort auf.

Kontaktiert sofort eure Angehörigen, um die geschilderte Geschichte zu überprüfen.

Ruft bei Unsicherheit umgehend den Notruf 133 an – dort erhält ihr verlässliche Auskunft.

Gebt niemals Bargeld oder Wertsachen an fremde Personen weiter – auch nicht an vermeintliche Polizisten.

Die echte Polizei fordert niemals Geld oder Wertgegenstände am Telefon.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 12:54 Uhr aktualisiert