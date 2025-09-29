Am Limit: Alleinerziehende Mutter kämpft ums finanzielle Überleben

Eine alleinerziehende Mutter aus Villach schildert ihre verzweifelte Lage: Sie lebt alleine mit ihrer vierjährigen Tochter und kommt trotz aller Bemühungen finanziell nicht mehr über die Runden.

Obwohl sie arbeitet, reicht das Einkommen nicht, um Fixkosten wie Miete, Strom, Auto und Lebensmittel zu decken.

Vor wenigen Tagen hat bereits eine 5-Minuten-Leserin offen über ihre Geldsorgen gesprochen. Jetzt erzählt auch die alleinerziehende Mutter aus Villach von ihrer Not – zwei Geschichten, die zeigen, wie sehr die Teuerung das Leben vieler Menschen belastet.

Unterhaltszahlungen blieben aus

Ihr Ex-Partner, der Kindesvater, kommt seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nach. Der Unterhaltsvorschuss wurde zwar beantragt, doch bis Oktober bleibt sie ohne die dringend benötigte Unterstützung. „Ich konnte im August und September keine Miete zahlen. Jetzt stehe ich vor drei Monatsmieten auf einmal – ich weiß nicht, wie das gehen soll“, erklärt die junge Frau im Gespräch mit 5 Minuten.

Keine Hilfe von der Stadt

Auch beim Sozialamt stieß sie auf Ablehnung. „Zuerst hieß es, mir würden 90 Euro Sozialhilfe zustehen. Am nächsten Tag hieß es dann plötzlich, dass ich gar nichts bekomme. Ich habe geweint, ich wusste nicht mehr weiter. Ich brauche Unterstützung – wenigstens einmalig, zum Beispiel mit Gutscheinen. Aber man wird einfach links liegen gelassen“, schildert sie.

Zwischen Arbeit und Existenzsorgen

Obwohl sie arbeitet, reicht das Einkommen nicht, um Fixkosten wie Miete, Strom, Auto und Lebensmittel zu decken. „Ich verdiene rund 950 Euro im Monat, aber allein die Miete frisst schon fast alles auf. Wenn ich dann den Tank nicht mehr voll bekomme, kann ich nicht zur Arbeit fahren – und ohne Arbeit gibt es gar kein Geld.“

Kind leidet mit

Besonders schwer fällt es ihr, die Situation vor ihrer Tochter zu verbergen. „Am schlimmsten ist es, wenn ich ihr erklären muss, warum ich ihr eine Schokolade oder Erdbeeren nicht kaufen kann, oder warum sie nicht zu einer Geburtstagsparty gehen darf, weil ich mir kein Geschenk leisten kann. Das bricht mir das Herz.“

„Wir fühlen uns im Stich gelassen“

Die Villacherin wünscht sich vor allem eines: dass Alleinerziehende in Notsituationen ernst genommen werden und schnelle Hilfe bekommen. „Es kann nicht sein, dass man um Hilfe bittet und dann komplett im Stich gelassen wird. Ich will nicht jammern, ich arbeite ja – aber ich brauche Unterstützung, damit wir nicht auf der Straße landen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 14:00 Uhr aktualisiert