Kelag verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 Umsatzrückgang

Die Kelag hat im ersten Halbjahr 2025 deutliche Rückgänge beim Umsatz verzeichnet. Gründe sind sinkende Großhandelspreise sowie ein schwächerer Energieabsatz. Trotzdem will man in Kärntens Energiezukunft investieren.

Kärntens Landesenergieversorger Kelag hat im ersten Halbjahr 2025 sowohl beim Umsatz als auch beim Konzernergebnis Rückgänge verzeichnet. So sank der Umsatz um rund 4 Prozent auf etwa 955 Mio. Euro, das Konzernergebnis von rund 210 Mio. Euro lag um rund 18 Prozent unter jenem des ersten Halbjahres 2024, teilte das Unternehmen am Montag mit. Als Grund werden die niedrigeren Großhandelspreise genannt.

Kelag verzeichnet Umsatzrückgang

Der Stromabsatz an Endkunden ging im ersten Halbjahr um 1,2 Prozent zurück, der Gasabsatz verringerte sich um 11,3 Prozent. Der Wärmeabsatz hingegen stieg um rund 8 Prozent. Neben den gesunkenen Marktpreisen und dem rückläufigen Absatz habe sich auch der geringere Ergebnisbeitrag der Verbund Hydro Power GmbH (VHP) negativ auf das Ergebnis ausgewirkt. Aus diesen Gründen erwartet die Kelag auch für das Geschäftsjahr 2025 einen deutlichen Ergebnisrückgang.

©Kelag Kelag-Vorstand Danny Güthlein (links) und Kelag-Vorstand Reinhard Draxler (rechts)

Kelag investiert trotz Ergebnisrückgang weiter in Kärntens Energiezukunft

Trotzdem werde weiterhin investiert: Sowohl in den Ausbau der Stromerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik sowie in den Ausbau der Netz-, Fernwärme- und Glasfaserinfrastruktur. Für das gesamte Jahr 2025 sind Investitionen von insgesamt 460 Mio. Euro geplant. Zu den derzeit größten Projekten zählen der Wiederaufbau des Kraftwerkes Arriach und die Erneuerung zweier Maschinensätze in den Kraftwerken Außerfragant und Innerfragant. Außerdem wird der Wurtendamm in der Kraftwerksgruppe Fragant erhöht und das Projekt Schwallausgleichskraftwerk Kolbnitz im Mölltal weiterentwickelt.

Ausblick

Bis 2034 planen die Kelag und ihre Tochtergesellschaften Investitionen von rund 3,8 Milliarden Euro in erneuerbare Energien, Netzausbau, Fernwärme und Glasfaser. Der geografische Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt weiterhin in Kärnten.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand einen deutlichen Ergebnisrückgang, insbesondere aufgrund niedrigerer Großhandelspreise und eines geringeren Ergebnisanteils der VHP. (APA/RED 29.09.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 19:09 Uhr aktualisiert