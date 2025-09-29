Skip to content
/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt den Wörthersee nach einem Gewitter.
Am Dienstag kommen Regenschauer auf uns zu.
Kärnten
29/09/2025
Prognose

Wetter in Kärnten: Der Dienstag wird regnerisch

Am Dienstag zeigt sich das Wetter in Kärnten von seiner trüben Seite: Dichte Wolken dominieren, am Nachmittag ziehen Regenschauer durch. Mit maximal 14 Grad bleibt es deutlich kühler als zuletzt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)

„Am Dienstag ziehen von Norden viele dichte Wolkenfelder durch, sonnige Auflockerungen gibt es nur wenige und sie sind meist nicht von langer Dauer“, sagt die GeoSphere voraus. Trotz starker Bewölkung verläuft der Vormittag voraussichtlich niederschlagsfrei. Am Nachmittag werden über Kärnten einige Regenschauer erwartet. Die Höchsttemperaturen sollen bis zu 14 Grad betragen.

