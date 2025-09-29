Wetter in Kärnten: Der Dienstag wird regnerisch

Am Dienstag zeigt sich das Wetter in Kärnten von seiner trüben Seite: Dichte Wolken dominieren, am Nachmittag ziehen Regenschauer durch. Mit maximal 14 Grad bleibt es deutlich kühler als zuletzt.

„Am Dienstag ziehen von Norden viele dichte Wolkenfelder durch, sonnige Auflockerungen gibt es nur wenige und sie sind meist nicht von langer Dauer“, sagt die GeoSphere voraus. Trotz starker Bewölkung verläuft der Vormittag voraussichtlich niederschlagsfrei. Am Nachmittag werden über Kärnten einige Regenschauer erwartet. Die Höchsttemperaturen sollen bis zu 14 Grad betragen.