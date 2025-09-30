Plötzlicher Rücktritt: Jury gibt Bürgermeisteramt nach 20 Jahren ab

Mit einem Paukenschlag endete am Montagabend die Gemeinderatssitzung von Gmünd: Nach 20 Jahren im Amt tritt Bürgermeister Josef Jury (FPÖ) völlig überraschend zurück.

Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung meinte Jury, zwei Jahrzehnte als Bürgermeister seien genug. Außerdem würden „negative Kräfte in der Stadt“ eine Weiterentwicklung verhindern. Einen konkreten Anlass nannte er nicht – zuletzt war allerdings das von ihm forcierte Projekt eines Wasserstoffforschungszentrums auf massiven Widerstand gestoßen, auch eine Bürgerinitiative formierte sich dagegen.

Beruflicher Werdegang

Jury wurde am 19. März 1962 in Gmünd geboren und ist von Beruf Bäcker- und Konditormeister. Nach der Volksschule und Hauptschule in Gmünd sowie der Handelsschule in Spittal absolvierte er die Berufsschule zum Bäcker und Konditor. 1987 legte er die Meisterprüfung ab, arbeitete zunächst als Geselle, später als Geschäftsführer und machte sich 2003 selbständig.

2005 wurde er erstmals zum Bürgermeister gewählt

Politisch begann Jury 1993 als Mitglied des Gemeinderats, von 1997 bis 2005 war er Stadtrat, ehe er 2005 zum Bürgermeister gewählt wurde. Dieses Amt übte er zwei Jahrzehnte lang aus. 2009 trat er aus dem BZÖ-Parlamentsklub aus, 2010 schloss er sich den Freiheitlichen an. Wie es in Gmünd nun weitergeht, ist offen – in frühestens vier Monaten, können die gesetzlich vorgesehenen Neuwahlen stattfinden.