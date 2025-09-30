Mystery Shopper gesucht: Jugendschutz in Trafiken im Fokus

Tabak nur für Erwachsene: Um das zu kontrollieren, sucht die MVG derzeit wieder Mystery Shopper. Sie sollen in Kärntner Trafiken Testkäufe durchführen und so den Jugendschutz sicherstellen.

Die Monopolverwaltung GmbH (MVG) ist für das österreichische Tabakmonopol zuständig und betreut alle Trafiken im Land. Jetzt startet sie wieder eine Aktion zur Kontrolle der Jugendschutzbestimmungen. Dafür sucht die MVG engagierte Mystery Shopper. Getestet wird, ob Tabakwaren korrekt, nicht an unter 18-Jährige verkauft werden.

Testkäufe

Die Arbeit erfolgt in 2er-Teams: Eine erwachsene Begleitperson und eine minderjährige Testperson – am besten Jahrgang 2009 – besuchen Trafiken und führen Testkäufe durch. So wird überprüft, ob die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.

Routen und Testzeiten können selbst eingeteilt werden

Die Testzeiten und Routen können frei eingeteilt werden, was die Tätigkeit flexibel und gut mit Schule oder Beruf vereinbar macht. Die Einsätze laufen auf Werkvertragsbasis, pro Test gibt es eine Entschädigung von mindestens acht Euro. Wer Interesse hat, kann eine Bewerbung per E-Mail an saremba@mvg.at senden.