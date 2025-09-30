Finanzminister besucht Treibacher Industrie AG

Im Mittelpunkt stand ein Fachgespräch mit den Vorständen Stefan Greimel und René Haberl zur aktuellen Rohstoffpolitik – speziell zur nationalen Umsetzung des EU Critical Raw Materials Act (CRMA). Gemeinsam wurden Handlungsfelder für schnellere Genehmigungen, verlässliche Finanzierung sowie den Ausbau europäischer Verarbeitung und Kreislaufwirtschaft und Österreich als Industriestandort erörtert.

Neue Recyclinganlage wurde besichtigt

Noch vor Beginn des Fachgesprächs erfolgte eine kurze Besichtigung der neuen Treibacher-Recyclinganlage „RC2“. Mit einem Investitionsvolumen von rund 130 Millionen Euro ist diese ein starkes Beispiel dafür, wie Österreichs Industrie zu den Zielen des EU-Critical Raw Materials Act beitragen kann. Die Treibacher Industrie AG hat in Zusammenhang mit diesem Rahmenwerk und zur Sicherung der Rohstoffversorgung unter anderem folgende strategische Schwerpunkte definiert:

Upcycling von Vanadium, Molybdän und Nickel: Rückgewinnung aus verbrauchten Katalysatoren aus Raffinerien und Stahlwerksschlacken, insbesondere für Ferrolegierungen

Wolframversorgung für Hartmetall-Vorstoffe: Diversifizierung der Beschaffung und Stärkung europäischer Verarbeitungskapazitäten

Intensivierung des Engagements für die Versorgung mit Seltenen Erden

Neue Benchmarks bis 2030

Die angeführten Rohstoffe sind im CRMA als kritisch beziehungsweise strategisch eingestuft: Der EU-Rechtsrahmen setzt für 2030 Benchmarks von 10 Prozent im Abbau, 40 Prozent für die Verarbeitung und 25 Prozent für das Recycling sowie eine Diversifizierungsgrenze von maximal 65 Prozent je Drittland.

Rohstoffpolitik im Fokus

Stefan Greimel, Vorstand der TIAG, unterstreicht: „Versorgungssicherheit entsteht durch konkrete industrielle Aktivitäten hier in Europa – und durch europäische Unternehmen, die global Verantwortung übernehmen. Mit unseren strategischen Initiativen bringen wir wertvolle Metalle aus bestehenden Stoffströmen zurück in den Kreislauf, stärken die Resilienz der Industrie und leisten einen messbaren Beitrag zur Erhöhung der Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen. Was es jetzt braucht, sind schnelle Bewilligungen, wirksame De-risking-Instrumente und kompetitive Finanzierungsinstrumente, damit Projekte vom Recycling bis zur Verarbeitung rasch hochgefahren werden können.“

„Es braucht planbare Rahmenbedingungen“

René Haberl, Vorstand der TIAG, hält zum gerade abgeschlossenen Projekt fest: „Unsere neue Recyclinganlage ‚RC2‘ ist ein industrielles Leuchtturmprojekt: Wir erhöhen damit die Aufbringung wertvoller Rohstoffe und sichern den Input für Schlüsselbranchen. Damit viele weitere Projekte folgen können, braucht es planbare Rahmenbedingungen – dann können wir von Industrieseite die Kapazitäten zügig ausbauen.“ Bundesminister Markus Marterbauer betont abschließend: „Rohstoffe sind eine Standortfrage. Der Critical Raw Materials Act gibt die Richtung vor – Diversifizierung, Verarbeitung und Kreislaufwirtschaft. Der Industriestandort Österreich ist uns ein wichtiges Anliegen. Vielen Dank an dieser Stelle für den offenen Austausch zu den aktuellen Vorhaben der Treibacher Industrie AG und den klaren Anforderungen der Industrie. Dies zeigt, wie die industrielle Umsetzung einer nachhaltigen Rohstoffpolitik gelingen kann.“

