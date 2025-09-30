Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pexels / Patrice Schoefolt
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Wolf.
Das Tier wurde in unmittelbarer Nähe zu Stall- und Wirtschaftsgebäuden erlegt.
Hermagor
30/09/2025
Am Dienstag

Erneute Entnahme: Risikowolf im Bezirk Hermagor geschossen

Im Bezirk Hermagor wurde ein weiterer Risikowolf abgeschossen. Laut Land Kärnten erfolgte die Entnahme in unmittelbarer Nähe zu Stall- und Wirtschaftsgebäuden.

von Julia Strammer
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

Im Bezirk Hermagor wurde erneut ein Risikowolf entnommen, wie das Land Kärnten bestätigt. Der Abschuss wurde ordnungsgemäß innerhalb von 24 Stunden gemeldet und erfolgte in unmittelbarer Nähe zu genutzten Stall- und Wirtschaftsgebäuden.

Begutachtung wurde durchgeführt

Sachverständige des Landes haben die Begutachtung und Beprobung am Dienstag durchgeführt. Die Vorgaben der Kärntner Risikowolfsverordnung, insbesondere der 10-km-Radius vom Ort der letzten Vergrämung, wurden eingehalten. Die Jagdausübungsberechtigten wurden umgehend informiert, dass die Entnahmemöglichkeit im betroffenen Gebiet damit erloschen ist. Somit wurde der 27. Wolf erlegt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 11:05 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: