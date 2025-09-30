Erneute Entnahme: Risikowolf im Bezirk Hermagor geschossen

Im Bezirk Hermagor wurde ein weiterer Risikowolf abgeschossen. Laut Land Kärnten erfolgte die Entnahme in unmittelbarer Nähe zu Stall- und Wirtschaftsgebäuden.

Im Bezirk Hermagor wurde erneut ein Risikowolf entnommen, wie das Land Kärnten bestätigt. Der Abschuss wurde ordnungsgemäß innerhalb von 24 Stunden gemeldet und erfolgte in unmittelbarer Nähe zu genutzten Stall- und Wirtschaftsgebäuden.

Begutachtung wurde durchgeführt

Sachverständige des Landes haben die Begutachtung und Beprobung am Dienstag durchgeführt. Die Vorgaben der Kärntner Risikowolfsverordnung, insbesondere der 10-km-Radius vom Ort der letzten Vergrämung, wurden eingehalten. Die Jagdausübungsberechtigten wurden umgehend informiert, dass die Entnahmemöglichkeit im betroffenen Gebiet damit erloschen ist. Somit wurde der 27. Wolf erlegt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 11:05 Uhr aktualisiert