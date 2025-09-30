Fehlender Zugang: AK warnt vor Fristversäumnissen und Strafen

Ab 1. Oktober verlieren alle, die die 2-Faktor-Authentifizierung bei FinanzOnline nicht aktiviert haben, den Zugang zu ihrem elektronischen Postfach. Die AK Kärnten warnt vor Fristversäumnissen.

Seit Monaten verschickt das Finanzamt Bescheide mit der Androhung einer Zwangsstrafe von 150 Euro. Betroffen sind all jene, die verpflichtet sind, ihre Arbeitnehmerveranlagung 2024 abzugeben, die Fristen jedoch nicht eingehalten haben. Für viele endete die Frist am 30. Juni beziehungsweise 30. September 2025. „Wer auch die Nachfrist versäumt, weil er ab 1. Oktober keinen Zugang mehr zu FinanzOnline hat und Nachrichten nicht lesen kann, muss mit der verhängten Strafe, Verspätungszuschlägen und sogar einem geschätzten Steuerbescheid rechnen“, warnt AK-Präsident Günther Goach.

Neue Regelungen ab 1. Oktober

Hintergrund: Ab 1. Oktober verlieren Nutzer ohne 2-Faktor-Authentifizierung den Zugang zu ihrem elektronischen Postfach. Damit können wichtige Schreiben – darunter auch Strafandrohungen – nicht mehr geöffnet werden. Dennoch gelten diese als zugestellt, wie AK-Steuerexpertin Diana Jusic erklärt: „Fristen beginnen zu laufen, sobald die Dokumente zugestellt wurden, ohne dass die Betroffenen davon wissen. Das kann Mahnverfahren, zusätzliche Strafen und Nachzahlungen nach sich ziehen.“

Umstellung auf Postweg ist möglich

Wer künftig lieber Briefe per Post statt elektronischer Nachrichten erhalten will, muss das noch vor dem 1. Oktober im eigenen FinanzOnline-Account umstellen. Nach Aktivierung der 2-Faktor-Authentifizierung ist dafür zusätzlich ein schriftlicher Antrag beim Finanzamt notwendig. Ein Musterbrief steht auf der Website der AK Kärnten (kaernten.arbeiterkammer.at/2fa) bereit.

„Niemand kann die neuen Regeln umgehen“

„Viele Kärntner haben uns zuletzt ihren Unmut über die neuen Regelungen mitgeteilt. Tatsache ist jedoch: Ab 1. Oktober gelten neue Zugangsregeln, die niemand umgehen kann“, so Goach. Sein Appell: „Sorgen Sie rechtzeitig für Ihren Zugang, um weiterhin problemlos sämtliche Services von FinanzOnline nutzen zu können.“