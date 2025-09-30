Noch keine Entwarnung: Tierseuche hat Kärnten weiterhin im Griff

Die Blauzungenkrankheit breitet sich in Kärnten weiter aus. Immer mehr Rinder- und Schafbetriebe melden Verdachtsfälle, die Dunkelziffer dürfte hoch sein. Besonders betroffen sind Schafe.

Die Zahl der Fälle ist momentan täglich zunehmend und wird mit Eintritt der kälteren Jahreszeit im Oktober hoffentlich wieder abflauen.

Die Tierseuche ist meldepflichtig – jeder Verdacht muss sofort dem Amtstierarzt gemeldet werden. Betroffene Tiere werden in das Veterinärinformationssystem (VIS) eingetragen. Für Betriebe bedeutet das: Nur gesunde und fieberfreie Tiere dürfen transportiert oder geschlachtet werden. Milch von erkrankten Tieren darf nicht abgeliefert werden.

Landwirte müssen ihre Tiere genau beobachten

Eine spezifische Behandlung gibt es nicht, therapiert wird je nach Schwere der Symptome. Landwirte müssen ihre Tiere genau beobachten – Fieber, Lahmheiten oder Fressunlust können erste Anzeichen sein. Bei Schafen zeigen sich Symptome oft erst sehr spät, was die Situation verschärft.

Impfquote ist noch niedrig

Als wirksamste Maßnahme gilt die Impfung. Sie verhindert Todesfälle nahezu vollständig, auch wenn milde Symptome möglich bleiben. Eine jährliche Auffrischung ist notwendig, doch die Impfquote in Kärnten ist noch niedrig: Nur rund 37 Prozent der Rinder und 15 Prozent der Schafe sind geimpft.

Vorbeugende Maßnahmen

Wichtig für die Vorbeugung sind zudem gute Stallhygiene, Ventilatoren gegen Mücken sowie eine optimale Fütterung. Nachtweide gilt hingegen als riskant, da die übertragenden Gnitzen vor allem in der Dämmerung und in der Nacht aktiv sind. In Kärnten treten aktuell vor allem Fälle mit dem Serotyp 8 auf, daneben wurden auch die Typen 3 und 4 nachgewiesen. Fachleute der Landwirtschaftskammer Kärnten hoffen, dass die Zahl der Neuinfektionen mit den kühleren Temperaturen im Herbst wieder zurückgeht.