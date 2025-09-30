Mehr Komfort, weniger Energiekosten: Sanierungsoffensive geht weiter

Auf Antrag von Wohnbaureferentin Gaby Schaunig hat die Kärntner Landesregierung in ihrer Sitzung am Montag weitere umfassende Sanierungen beschlossen.

Vier Projekte gemeinnütziger Bauvereinigungen in Villach und Klagenfurt am Wörthersee werden mit insgesamt rund 2,2 Millionen Euro unterstützt. „Wir setzen unsere Sanierungsoffensive konsequent fort. Mit diesen Projekten werden Wohnhäuser umfassend thermisch verbessert, erneuerbare Energieanlagen errichtet und Heizsysteme modernisiert. Das bringt niedrigere Energiekosten für die Bewohner, erhöht den Wohnkomfort, verlängert die Lebensdauer der Gebäude und leistet insgesamt einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, betont Schaunig.

Sanierungen in Villach

In Villach werden 32 Wohnungen der „meine Heimat“ am Münzweg sowie 37 Wohnungen in der Volkshausstraße saniert. Zu den Baumaßnahmen zählen die Sanierung des Dachstuhls, die Isolierung obersten Geschossdecke, die Isolierung der Außenwand, ein Fenstertausch und die Isolierung Kellerdecke.

Sanierungen in Klagenfurt

In Klagenfurt saniert die „Neue Heimat“ eine Wohnanlage mit 16 Wohnungen in der, Fromillerstraße und eine weitere Anlage mit 31 Wohnungen in der Kempfstraße. Hier kommen zu den üblichen thermisch-energetischen Maßnahmen noch die Errichtung einer PV-Anlage und ein Heizungstausch dazu.

„Wohnbauförderung stärkt die regionale Wertschöpfung“

Wohnbaureferentin Schaunig betont: „Die Kärntner Wohnbauförderung ist nicht nur ein Motor für leistbares Wohnen, sondern auch ein Konjunkturpaket für die heimische Bauwirtschaft. Jeder Euro an Förderung löst ein Vielfaches an Investitionen aus, sichert Arbeitsplätze und stärkt die regionale Wertschöpfung.“