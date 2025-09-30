Schwerer Arbeitsunfall in Lavamünd: 48-Jähriger von Baumstamm verletzt

Am Montagvormittag kam es am Lamprechtsberg in der Gemeinde Lavamünd. zu einem schweren Arbeitsunfall.

Ein 48-jähriger Mann aus Slowenien führte gegen 8.00 Uhr Schlägerungsarbeiten mit einer Seilkrananlage im steilen Gelände durch. Während die Stämme per Funk über die Anlage nach oben gezogen wurden, geriet einer unkontrolliert in Bewegung. Der Arbeiter wurde zu Boden gestoßen und dabei schwer verletzt.

Hubschrauber im Einsatz

Aufgrund des unwegsamen Geländes musste der Mann per Seilbergung vom Rettungshubschrauber C 11 geborgen und anschließend ins UKH Klagenfurt geflogen werden. Im Einsatz standen neben der Alpinpolizei auch die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Bergrettung mit mehreren Kräften.