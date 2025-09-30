Skip to content
Es wurden insgesamt 4,7 Kilogramm Suchtmittel (Cannabisblüten, Cannabiskraut, Haschisch, Cannabisharz) sowie diverse Suchtmittelutensilien, Cannabispflanzensamen, Verpackungsmaterial sichergestellt.
Feldkirchen
30/09/2025
Suchtmittel

Kärntner erwischt: Verkehrskontrolle führte zu großem Drogenfund

Eine Verkehrskontrolle führte zu einem großen Drogenfund: Im Auto eines 39-Jährigen entdeckte die Polizei Cannabissetzlinge - wenig später wurden bei einer Hausdurchsuchung mehrere Kilo Suchtmittel sichergestellt.

von Anja Mandler
Am Montagnachmittag, 29. September, wurden von einer Streife der Polizeiinspektion Feldkirchen bei einer Verkehrsanhaltung im Fahrzeug eines 39 Jahre alten Lenkers 32 Cannabissetzlinge sowie szenetypisches Zubehör aufgefunden. Nach weiteren Erhebungen wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt an der Wohnadresse des Mannes eine Hausdurchsuchung angeordnet, welche am selben Tag um 21.30 Uhr durchgeführt wurde.

Suchtmittel sichergestellt

Dabei wurden insgesamt 4,7 Kilogramm Suchtmittel (Cannabisblüten, Cannabiskraut, Haschisch, Cannabisharz) sowie diverse Suchtmittelutensilien, Cannabispflanzensamen, Verpackungsmaterial aufgefunden und sichergestellt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der Mann vorläufig auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.

