„Tödlicher Unfall“: Betrüger knöpften Frau (91) wertvolle Goldmünzen ab

Dreiste Betrugsmasche: Eine 91-jährige Frau wurde von einem falschen Polizisten und einem angeblichen Staatsanwalt am Telefon getäuscht und übergab Goldmünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Eine 91 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Feldkirchen wurde am Montagnachmittag, 29. September, von einem unbekannten Täter telefonisch kontaktiert und über einen Verkehrsunfall ihrer Enkelin informiert, bei welchem eine Person um Leben gekommen sei. Dabei gab sich der unbekannte Anrufer als Polizist aus.

Frau übergab Goldmünzen an unbekannte Person

Kurze Zeit darauf erhielt die Frau erneut einen Anruf eines angeblichen Staatsanwaltes, welcher ihr mitteilte, dass er gegen Bezahlung dafür Sorgen könne, dass der Unfall nicht publik gemacht werde. Schlussendlich willigte sie einer Übergabe von Goldmünzen ein. Am selben „Abend gegen 20 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an dem Wohnhaus und die Frau schüttete ihre Goldmünzen in eine schwarze Tasche“, heißt es im Polizeibericht.

Mehrere zehntausend Euro Schaden

Der Unbekannte sei zwischen 35 und 40 Jahre alt, heller Hauttyp, mittlere Statur und trug eine schwarze Schildkappe, berichtete die Polizei Nach den Angaben des Opfers haben die Münzen einen Wert von mehreren zehntausend Euro.