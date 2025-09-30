Rotes Kreuz trauert um Peter Pugganig: „Sein Vermächtnis bleibt“

Mit großer Trauer nimmt das Rote Kreuz Abschied von Peter Pugganig. Über viele Jahre war er ein engagierter und prägender Teil der Organisation, dessen Einsatz von gelebter Menschlichkeit geprägt war. Er wurde 65 Jahre alt.

„Sein Einsatz war gelebte Menschlichkeit. Sein Vermächtnis bleibt“, mit rührenden Worten beginnt der Nachruf des Roten Kreuz für Peter Pugganig. Jahrelang war er als Abteilungskommandant und Pressereferent für die Organisation tätig. Am Montag ist der Kärntner im Alter von 65 Jahren verstorben.

Große Trauer um Peter Pugganig

Mit großer Trauer nimmt das Rote Kreuz St. Veit Abschied von Peter Pugganig, einem engagierten Mitarbeiter, geschätzten Freund und langjährigen Abteilungskommandanten. Über viele Jahre prägte er die Bezirksstelle St. Veit/Glan und hinterlässt „ein Vermächtnis, das weit über seine Tätigkeiten hinausreicht“. Peter Pugganig trat am 12. März 2019 in den Dienst des Roten Kreuzes ein, zunächst im Besuchsdienst, bevor er ab 1. Jänner 2024 das Team der Österreich Tafel verstärkte. Bereits kurz nach seinem Eintritt wurde er am 15. Mai 2019 zum Pressereferenten kooptiert und am 5. Mai 2023 in dieser Funktion erneut gewählt. Zusätzlich war er ab 20. März 2020 Mitglied im Expertenpool des Bezirksrettungskommandos. Für sein besonderes Engagement wurde ihm am 11. April 2025 die Bronzene Verdienstmedaille verliehen. Als Pressereferent dokumentierte Peter Pugganig das Geschehen der Bezirksstelle in Wort und Bild.

„Danke, Peter, für alles, was du für das Rote Kreuz geleistet hast“

Doch sein Engagement beschränkte sich nicht auf die Öffentlichkeitsarbeit. Auch im internen Vereinsleben war Peter ein verlässlicher Begleiter. Als Mitglied des Bezirksausschusses brachte er seine Erfahrung und verantwortungsbewusste Art zum Wohle des Roten Kreuzes ein. Seine kritische, aber stets taktvolle Herangehensweise machte ihn zu einem geschätzten Gesprächspartner und Freund. „Peter hat das Rote Kreuz mit seinem Einsatz, seiner Professionalität und seiner Menschlichkeit bereichert“, würdigen Präsident Dr. Martin Pirz und Bezirksstellenleiter Herbert Sager. „Wir verlieren mit ihm einen vorbildlichen Mitarbeiter und treuen Weggefährten.“ Seine Familie, Freunde und Weggefährten bleiben in tiefer Trauer zurück. Das Andenken an Peter Pugganig wird im Roten Kreuz St. Veit/Glan und darüber hinaus lebendig bleiben. „Danke, Peter, für alles, was du für das Rote Kreuz geleistet hast“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 20:13 Uhr aktualisiert