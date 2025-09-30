So wird das Wetter in Kärnten zum Oktoberbeginn

Der Mittwoch startet bewölkt und mit einzelnen Regentropfen, entwickelt sich aber im Laufe des Tages zunehmend freundlich. Am Nachmittag setzt sich verbreitet Sonnenschein durch, die Temperaturen erreichen 11 bis 15 Grad.

Der Mittwoch beginnt in Kärnten mit dichter Bewölkung und vereinzelten Regentropfen. Im Laufe des Vormittags lockern die Wolken zunehmend auf, und am Nachmittag sorgt verbreitet Sonnenschein für freundlichere Bedingungen. Über den Bergen bilden sich zwar Quellwolken, es bleibt jedoch trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 11 und 15 Grad. Mit einem Wind aus Nord bis Nordost fühlt es sich etwas kühler an.