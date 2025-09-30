Causa SOS Kinderdorf: Rechnungshof soll Fachaufsicht des Landes prüfen

Nach den schweren Vorwürfen gegen Betreuer im SOS-Kinderdorf Moosburg hat der Kärntner Landtag einstimmig beschlossen, den Landesrechnungshof mit einer Prüfung zu beauftragen.

Wie 5 Minuten bereits berichtete, wurden schwere Vorwürfe gegen Betreuer des SOS Kinderdorfs Moosburg laut. Diese sollen zwischen 2008 und 2020 Kinder gequält und geschlagen haben. Das brachte eine Studie ans Licht, welche die Organisation selbst in Auftrag gegeben hat.

Prüfung einstimmig beschlossen

Aufgrund der schrecklichen Vorfälle im SOS Kinderdorf in Moosburg hat die FPÖ in der letzten Landtagssitzung einen Prüfantrag zur Überprüfung der Fachaufsicht des Landes Kärnten durch den Landesrechnungshof eingebracht. Dieser wurde heute in der Sitzung des Kontrollausschusses des Landtages einstimmig beschlossen, wie FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer in einer Aussendung mitteilt. Weiters fordert die FPÖ mit einem Antrag von der Kärntner Landesregierung die Einrichtung einer zentralen, unabhängigen Anlaufstelle für alle Personen, die im SOS-Kinderdorf Moosburg Opfer von körperlicher, psychischer oder sexualisierter Gewalt geworden sind. Diese Anlaufstelle sollte auch eine rechtliche Beratung und Unterstützung zur Durchsetzung von Ansprüchen bereitstellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 22:08 Uhr aktualisiert