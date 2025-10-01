Die Kaffeehauskultur Österreichs ist in der ganzen Welt bekannt. Doch wo genau gibt es das beste Café in Kärnten? Wir haben das Ergebnis des falstaff-Caféguides für euch.

Wo sich der Café in Kärnten am besten genießen lässt, liefert das Ergebnis des neuen falstaff-Caféguides.

Für viele ist der Café am Morgen kaum wegzudenken. Doch nicht nur das, er ist tief im Alltag der Österreicher verankert – und das über den Vormittags-, Mittags- und Nachmittagscafé bis hin zum abendlichen Espresso nach dem Dinner. Wo es die besten Cafés in Kärnten gibt, haben wir für euch im Überblick.

Falstaff-Caféguide feiert Jubiläum

Der falstaff-Caféguide feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum, die erste Ausgabe erschien im Jahr 2015, nun gibt es bereits die elfte Auflage. Darin wurden 87 Cafés neu bewerten, insgesamt sind österreichweit 811 Betriebe gelistet und 87 mehr als im Vorjahr. Die meisten finden sich in Wien mit 369, gefolgt von Niederösterreich mit 99, der Steiermark mit 75, Salzburg mit 53, Tirol und Vorarlberg mit je 42, dem Burgenland mit 31 sowie Kärnten mit 30 Betrieben.

Bestes Café in Kärnten

In Kärnten bieten die besten Cafés eine einzigartige Mischung aus heimeliger Atmosphäre und exzellentem Kaffeegenuss. Sie sind Orte des Austauschs und der Entspannung. Der erste Platz ging an die Konditorei Craigher in Friesach mit 96 Punkten. Geschmackvolle Stilmöbel und gemütliche Eleganz prägen das Interieur. Konditor Dieter Craigher steht selbst am Backofen, nach traditionellen Rezepten bereitet er Kuchen und Torten zu. Den zweiten Platz teilen sich das „Zero gravitiy speciality coffee“ in Klagenfurt, wo man in den Genuss von frischem Filterkaffee kommt, mit der „Kaffeeteria“ in Villach, in deren Kaffeeschule umfassendes Kaffeewissen vermittelt wird und in deren Rösterei handverlesene Bohnen aus 14 Ländern vollendet werden, mit jeweils 95 Punkten. Danach reihen sich die La Mattina Kaffeerösterei in Villach, sowie die Röstbar, ebenfalls in Villach, ein.

Die besten Cafés in Kärnten Craigher (Friesach) mit 96 Punkten Zero Gravity Speciality Coffee (Klagenfurt) mit 95 Punkten und die Kaffeeteria (Villach) mit 95 Punkten La Mattina Kaffeerösterei (Villach) mit 92 Punkten und die Röstbar (Villach) mit 92 Punkten Hafenstadt Urban Area (Klagenfurt) mit 91 Punkten und die Konditorei Semmelrock (Hermagor) mit 91 Punkten Bäckerei Wienerroither (Pörtschach am Wörthersee) mit 90 Punkten, sowie das Al Panino Caffè & Panineria (Feldkirchen) mit 90 Punkten und das Café „Ma Ma Mia“ (Spittal an der Drau) mit ebenfalls 90 Punkten. Einen Überblick über die weiteren Cafés in Kärnten und ihre Bewertungen findest du online auf der Website.

