Kärntner Florianis trauern um langjährigen Kameraden

Aktuell herrscht große Trauer bei den Florianis der Feuerwehr St. Peter/Spittal. Der langjährige Kamerad Herbert R. wurde plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen.

„Mit großer Trauer und tiefem Respekt nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Feuerwehrkameraden Hauptfeuerwehrmann“, so die Feuerwehr in einem emotionalen Nachruf. Am 22. September 2025, wenige Tage vor seinem 67. Geburtstags, verstarb er völlig unerwartet.

„Geschätzter Freund und Mentor“

Herbert trat im Jänner 1976 in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr ein. „Mit über 49 Jahren ununterbrochener Einsatzbereitschaft prägte er das Feuerwehrwesen in unserer Gemeinde wie kaum ein anderer“, so seine Kameraden. Im Laufe seines Lebens absolvierte er unzählige Ausbildungen und Lehrgänge. „Mit seinem umfassenden Wissen war er stets eine verlässliche Stütze im Einsatzgeschehen und ein geschätzter Freund und Mentor für jüngere Kameraden“, heißt es von der Feuerwehr weiter.

„Auf den man sich jederzeit verlassen konnte“

Der Kamerad erwarb die Leistungsabzeichen der Stufen eins bis drei und „nahm mit großem Engagement am Mannschaftsleistungsbewerb teil.“ Seine Einsatzbereitschaft wurde mit den Ehrungen für 25- und 40-jährige Tätigkeit im Feuerwehrdienst gewürdigt. Zuletzt verbrachte er seinen Dienst im Reservestand und sei dabei aber weiterhin mit Herz und Seele mit der Feuerwehr verbunden gewesen. „Wir verlieren mit ihm nicht nur einen erfahrenen Feuerwehrmann, sondern auch einen guten Freund, auf den man sich jederzeit verlassen konnte. Seine besonnene Art und sein unermüdlicher Einsatz werden uns in dankbarer Erinnerung bleiben“, trauern die Florianis um ihren Freund und Kameraden.

Hinterlässt Frau, Kinder und Wegbegleiter

Herbert R. hinterlässt seine Frau und Kinder, sowie zahlreiche Verwandte, Freunde und Wegbegleiter. Die Verabschiedung fand bereits am 27. September 2025 statt.