Kärntner fischt Riesen-Karpfen aus dem Millstätter See

Am Millstätter See sind die Angler los! Zum 30. Mal jährt sich die "Renke Millstätter See", wo es wieder darum geht, wer das größte Kraftpaket an der Angel hat.

Da traut man wohl seinen Augen kaum, denn der Liebe Lukas P. hat ein ordentkiches „Drumm“ aus dem Millstätter See gefischt. Der Karpfen ist 95 Zentimeter lang und. Markurs R. fing gleich zwei beeindruckende Hechte und auch Philip K. holte sich einen echten Ausnahmefisch. Im Rahmen der „Renke Millstätter See“ gibt es wieder etliche großartige Preise zugewinnen, daher wird noch bis 11. Oktober nach Prachtstücken gesucht.

Längster Karpfen in den letzten 30 Jahren

„In den letzten 30 Jahren wurde der bislang längste Karpfen im Jahr 2022 mit 93 Zentimetern gefangen“, heißt es von Sabine Egger (Renke Millstätter See) im Gespräch mit 5 Minuten. Heuer feiert man sogar das 30. Jubiläum, was die Teilnehmer mit Sicherheit noch mehr anspornt. Doch wie erfolgt die Auswahl?

Länge ausschlaggebend für die Wertung

„Ausschlaggebend ist die Länge, wenn man zwei gleich lange hat, dann zählt das Gewicht“, erzählt Egger weiter. Die Renke ist eine Veranstaltung vom Tourismusverband Seeboden und dem Fischereiverband Millstätter See und dauert rund zwei Wochen an. Am 11. Oktober gibt es in Millstatt die Siegerehrung. Es bleibt also weiterhin spannend.

©Fischereiverband Millstätter See | Lukas S. hat einen schönen Karpfen gefangen. ©Fischereiverband Millstätter See | Einen „Top-Hecht“ fing Franz. ©Fischereiverband Millstätter See | Einen Doppelschlag hatte der liebe Markus R. und holte zwei beeindruckende Heckte aus dem Wasser. ©Fischereiverband Millstätter See | In Seeboden am Südufer ergatterte Phillip K. diesen Ausnahmefisch.

