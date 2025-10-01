Kärnten: „Mit Abstand die geringste Zunahme der Arbeitslosigkeit“

Das Kärntner AMS informiert über die aktuellen Zahlen und Daten rund um die Arbeitslosigkeit in Kärnten. Hier erhältst du einen Überblick.

„Der Kärntner Arbeitsmarkt hält sich im September sehr stabil. Mit einem Plus von nur 17

Personen (+0,1%) verzeichnen wir österreichweit mit Abstand die geringste Zunahme der

Arbeitslosigkeit. Es folgt Vorarlberg mit +3,6%“, heißt es in einer aktuellen Presseinformation des AMS Kärnten.

AMS Kärnten zieht September Bilanz

Erfreulich sei hierzulande weiterhin die Abnahme bei den Jugendlichen (minus 5,7 Prozent) sowie bei den über 50-Jährigen (minus 1 Prozent). Marginal fällt die Zunahme bei den Langzeitarbeitslosen (über ein Jahr vorgemerkt) mit plus 1,7 Prozent aus (Österreichschnitt:

plus 26 Prozent).

In diesen Branchen gibt es Abnahmen

Mit Blick auf die Branchen setze sich in Kärnten der Trend des Sommers fort: Abnahmen in den Bereichen Hilfsberufe (minus 170 Personen), Bau (minus 91), Holz (minus 7) und Fremdenverkehr (minus 119).

Arbeitslosigkeit nach Bezirken

Nach Bezirken betrachtet, konnte die Arbeitslosigkeit in Villach (minus 256), Wolfsberg (minus 79) und Völkermarkt (minus 4) abgebaut werden. Konjunkturbedingt nahm die Anzahl der offenen Stellen mit minus 6,7 Prozent neuerlich ab. Die höchsten absoluten Abnahmen verzeichnen wir im Bereich Metall/Elektro (minus 256) und saisonbedingt im Fremdenverkehr (minus 117)“, betont Peter Wedenig, Geschäftsführer AMS Kärnten.

Team Kärnten: „Kritische Entwicklung“

Eine weiterhin kritische Entwicklung sieht Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer in den heute präsentierten Arbeitsmarktdaten: „18.238 Kärntnerinnen und Kärntner sind aktuell arbeitslos, was einen neuerlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum September des Vorjahres darstellt. Mit einer insgesamten Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent liegt Kärnten auch wieder am zweiten Platz im österreichweiten Vergleich der Bundesländer. Angesichts dieser Daten müssen bei der SP/VP-Landesregierung die Alarmglocken schrillen. 18.238 Arbeitslose stellen 18.238 Arbeitsaufträge für die Kärntner Arbeitsmarktpolitik dar.“ Wie Köfer betont, ist die SP/VP-Koalition auf Landesebene in der zwingenden Verantwortung, konjunkturbelebende Maßnahmen zu setzen.

©zVg. Am Foto: Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 13:49 Uhr aktualisiert