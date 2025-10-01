Wird Gabalier-Wohnung in Velden bald abgerissen?

Was ist mit dem Haus, indem der Volksrocks-Rock'n'Roller Andi Gabalier in Velden eine Wohnung hat? Nun ist klar, dass es keine Änderung des Bebauungsplanes gibt. Dem Objekt droht der Abriss.

Das Haus, in welchem sich die Wohnung von Andreas Gabalier in Velden am Wörthersee befindet, könnte abgerissen werden.

Nun kam es zu einer bedeutenden Entscheidung im Veldener Gemeinderat. Demnach wird der Teilbebauungsplan für die „Marina Village“ nicht geändert, somit ist der Bau nicht legalisiert.

„Gabalier-Haus“ fehlt die Genehmigung

Konkret geht es darum, dass das Objekt, welches im Jahr 2016 errichtet wurde, nicht ausreichend touristisch genutzt worden sei, daher fehlt dem Bau die Genehmigung. „Keine Änderungen der Bebaubauungsbestimmungen vorgesehen sind bei Projekten, deren Konzepte

nicht nachvollziehbar sind, keine ausreichende wirtschaftliche Nachhaltigkeit nachweisen, die

geprüften Voraussetzungen nicht erfüllen, zu den Raumplanungsinstrumenten im Widerspruch

stehen oder eine Nutzung als Zweit- bzw. Freizeitwohnsitz nicht klar ausschließen“, heißt es in einer Aussendung des Veldener Gemeinderates.

Könnte sich in die Länge ziehen

Im Jahr 2019 wurde der Bebauungsplan geändert, demnach erfüllt das Objekt die Richtlinien nicht mehr. Laut Gutachten fehle es an touristischer Nutzung, sowie an Grünflächen, zudem sei das Haus zu hoch gebaut worden. Nun müsste der Abrissbescheid von der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land vollzogen werden, dazu wird ein Verfahren eröffnet, in dem aber Einspruch erhoben werden kann. Das alles könnte sich also noch etwas in die Länge ziehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 11:10 Uhr aktualisiert