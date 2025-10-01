Rund 3 Millionen Euro: Villacher Steuerberaterkanzlei insolvent

Der AKV und der KSV1870 geben bekannt, dass über das Vermögen einer Steuerberatungsfirma ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Es handelt sich hier um ein Konkursverfahren.

Das Konkursverfahren wurde über Eigenantrag eröffnet. Es handelt sich hierbei um die Dr. Dietrich Birnbacher GmbH aus Villach, informiert der AKV.

Zwei Gläubiger betroffen

Die Verbindlichkeiten betragen rund 2.975.000 Millionen Euro wovon Verbindlichkeiten von 2,915 Millionen Euro eine nachrangige Forderung gegen den Hauptgesellschafter Dr. Dietrich Birnbacher darstellt. Der Rest sind offenen Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen, so laut des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV). Von der Insolvenz sind zwei Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Birnacher war

Betrieb seit 2015 eingestellt

Der Geschäftsbetrieb der Schuldnerin ist bereits seit längerer Zeit eingestellt, eine Betriebsfortführung mangels vorhandener Klienten, heißt es im Insolvenzantrag, ist nicht möglich und daher wird auch keine Sanierung angestrebt. Die Firma wurde 1993 gegründet und im Firmenbuch des Landesgerichts Klagenfurt als protokollierte Einzelfirma eingetragen. Die Schuldnerin befasste sich mit Wirtschafts- und Steuerberatungstätigkeiten und diese Tätigkeiten wurden infolge strafrechtlicher Verfolgung des Geschäftsführers und Gesellschafters zwischen den Jahren 2012 und 2015 eingestellt. Es handelt sich hierbei um den Hypo-Prozess, dabei ging es um ein Honorar in der Höhe von fast sechs Millionen Euro, wovon er einen Teil zurückgezahlt habe.

Insolvenzantrag gestellt

Der alleinigen Geschäftsführer und Gesellschafter sei nicht mehr in der Lage, selbständig Entscheidungen zu treffen, sodass er seit 4. September 2025 unter einer gesetzlichen Erwachsenenvertretung steht, der nun den Insolvenzantrag stellt.

Forderungsanmeldungen

Aktiva gibt es in der Höhe von 2.000 Euro, sodass sich die Überschuldung mit

run 2.973.000 Millionen Euro errechnet. Forderungen können ab sofort über den AKV und den KSV angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Alexander Jelly bestellt..

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 11:44 Uhr aktualisiert