20.000 Euro: Kärntner wird des gewerbsmäßigen Betruges beschuldigt

Ein Kärntner (51) soll in der ersten Jahreshälfte mehrmals Bargeldzahlungen erhalten, aber nicht ordnungsgemäß abgeführt haben.

Ein 51-jähriger Mann aus Völkermarkt soll zwischen 21. Februar und 23. Mai 2025 in seiner Tätigkeit als Außendienstmitarbeiter ohne Inkassoermächtigung Bargeldzahlungen von mehr als 20.000 Euro entgegengenommen haben. Das Geld wurde jedoch nicht wie vorgesehen für Warenbestellungen weitergeleitet.

Zeigt sich geständig: Konnte aber kein Motiv nennen

„Der Beschuldigte erhielt, zum Teil auf sein Drängen hin, von mehreren Kunden mehrere Bargeldzahlungen und ließ die Kunden im guten Glauben, die Anzahlungen wären ordnungsgemäß bei der zuständigen Kasse bezahlt worden“, heißt es im Polizeibericht. Im Zuge der Ermittlungen zeigte sich der 51-Jährige geständig, ein Motiv konnte er jedoch nicht nennen. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.