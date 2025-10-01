Kaufhaus geschlossen: Dieb nutzte offene Türe aus und stahl Handtasche

In Wolfsberg kam es kürzlich zum Diebstahl einer Handtasche in einem Kaufhaus. Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit einer offenen Türe und schlich sich hinein.

Vorgestern kam es in einem Wolfsberger Kaufhaus zu einem Diebstahl.

Vorgestern kam es in einem Wolfsberger Kaufhaus zu einem Diebstahl.

Am Vormittag des 29. September 2025 war eine 64-jährige Frau im hinteren Bereich eines Kaufhauses in Wolfsberg mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Obwohl das Geschäft an diesem Tag geschlossen war, hatte sie die Eingangstüre geöffnet.

Täter stahl Handtasche

Ein bislang unbekannter Täter nutzte offenbar die Gelegenheit, schlich sich ins Geschäft und stahl die Handtasche der Frau. „In der Handtasche der Frau befanden sich mehrere tausend Euro Bargeld“, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.