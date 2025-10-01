Schutzengel an Bord: Auto wurde von Zug erfasst

Heute, 1. Oktober 2025, gegen 11 Uhr hatte eine Frau wahnsinniges Glück. Denn sie hatte mit ihrem Auto einen Unfall mit einem Zug.

Kurz vor 11 Uhr wurden wir heute gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr zu einem Verkehrsunfall – PKW gegen Zug alarmiert. An der Einsatzstelle bestätigte sich die Einsatzmeldung. Beim Queren des Bahnüberganges hatte die Lenkerin mehr als nur einen Schutzengel.

Auto wurde von Zug erfasst

Der betroffene PKW wurde lediglich im Heck touchiert bzw. gestreift. Die Maßnahmen an der Einsatzstelle beschränkten sich lediglich auf Sicherungsarbeiten. Nach kurzer Zeit, konnten wir schlussendlich die Einsatzbereitschaft im Rüsthaus wieder herstellen.