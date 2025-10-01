SPÖ-Politiker Wolfgang Rami überraschend verstorben

Vor zehn Tagen trat Wolfgang Rami noch beim SPÖ-Parteitag gegen Daniel Fellner an und wollte Parteivorsitzender werden. Nun ist der Sozialdemokrat verstorben.

Die Nachricht über den unerwarteten Tod von Wolfgang Rami löst Bestürzung in der SPÖ Kärnten aus. „Wolfgang Rami hat sich mit seiner Kandidatur für den Vorsitz der Kärntner Sozialdemokraten als großer Verfechter der Demokratie erwiesen, dem der Zusammenhalt in der Gesellschaft und das Wohl seiner Heimat am Herzen lag“, sind sich SPÖ-Vorsitzender Daniel Fellner und Landeshauptmann Peter Kaiser einig.

„Leuchtendes Beispiel“

Sie betonen: „Mit diesem Beitrag in einem fairen und offenen Wahlprozess hat er eindrucksvoll gezeigt, was es bedeutet, mit Mut für seine Überzeugungen einzutreten. Er bleibt uns damit als leuchtendes Beispiel weit über seinen Tod hinaus in Erinnerung.“