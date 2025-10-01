Kühles Frühjahr, starke Hitze: Wetter prägt Kärntens Erntebilanz

Eine Erntebilanz zogen Vertreter der Landwirtschaftskammer Kärnten (LK) am Mittwoch in Klagenfurt. Neben den Folgen des Klimawandels setzten vor allem die Getreidepreise den Bauern stark zu.

In Kärnten hat es im Jahr 2025 eine gute Getreideernte gegeben, bei Mais, Soja und Kürbissen fiel das Ergebnis aber unterdurchschnittlich aus. Diese Bilanz zogen Vertreter der Landwirtschaftskammer Kärnten (LK) am Mittwoch in Klagenfurt. Besonders zu schaffen machte den Landwirten heuer einmal mehr das Wetter: Sowohl das kühle Frühjahr, als auch die starke Hitze im Juni sorgten für durchwachsene Ergebnisse.

Trockenheit und Schädlinge

Während sich die kühlen Monate April und Mai gut auf das Getreide auswirkten, sorgte das bei anderen Pflanzen wie Mais, Soja und Ölkürbissen für Probleme. Hinzu kamen Bodenschädlinge, die heuer massiv auftraten, so der LK-Präsident Siegfried Huber. Auf das kühle Frühjahr folgte ein heißer Herbst: „Im Osten Kärntens wurde ein Niederschlagsdefizit von bis zu 90 Prozent verzeichnet. Stellenweise hat es nur 13 anstatt 130 Litern pro Quadratmeter in einem Monat geregnet“, bilanzierte Huber.

Unterkärntner Bauern kämpften mit Ausfällen

Als der Regen im Juni eintraf, verhinderte das zwar weitere Schäden – diese waren bei einigen Kulturen in Unterkärnten aber bereits angerichtet. So fiel mancherorts im Grünland der zweite, beziehungsweise der dritte Schnitt aus. Im Obstbau wurden durchschnittliche Ernten verzeichnet – einzig und allein Winzer können jubeln: Sowohl bei der Menge, als auch bei der Qualität der Weintrauben wurden überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt.

Zweistellige Erntezuwächse

Von einem „sehr guten Getreidejahr“ sprach am Mittwoch auch Erich Roscher, LK-Referatsleiter für pflanzliche Produktion: „Wir verzeichnen bei der Erntemenge durchwegs Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich.“ Allerdings sei das gemessen am Jahr 2024, an das Rekordjahr 2022 komme man nicht heran. Auffallend sei heuer aber der hohe Anteil an Qualitätsgetreide: „Das ist das Erfreuliche, wenn der Juni warm und trocken ist.“

Des Getreides Freud, des Maises Leid

Dort, wo der Mais Ende Juni blühte, entstanden gerade in dieser trockenen Zeit schwere Schäden an der Kultur. Zu der Trockenheit gesellte sich auch der Maiswurzelbohrer, der in den betroffenen Gebieten massive Schäden anrichtete. Was die Gesamternte beim Mais angeht, so wird geschätzt, dass sie um 22,4 Prozent unter jener des Jahres 2024 liegen wird, in der Fünfjahresbetrachtung liegt man sogar 24 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Preisschere geht auseinander

Neben den Folgen des Klimawandels stellen die Getreidepreise die Landwirte in Kärnten vor große Probleme. „Die Preise sind extrem wetterabhängig. Die Börsen springen gleich an, die Preise ändern sich für uns zum Negativen“, so Roscher, beim Weizen habe man ein Minus von 15 Prozent verzeichnet, bei der Futtergerste waren es minus 25 Prozent. Auf der anderen Seite steigen die Kosten für die Landwirte: Ein bestimmtes Düngemittel sei im Vergleich zum Jahr 2024 beispielsweise um 14 Prozent teurer geworden, im Vergleich zum Jahr 2021 sogar um 94 Prozent.

Angepasstes Saatgut

Den immer höheren Temperaturen und stellenweise ausbleibendem Niederschlag will man nun mit neuem, angepasstem Saatgut entgegentreten. Es werde mit Hochdruck an der Züchtung neuer Sorten gearbeitet, die gesünder und widerstandsfähiger sein sollen. Aber, so relativierte Huber: „Wenn es gar nicht regnet, bringt auch neues Saatgut nichts.“ Er appellierte auch an die Landwirte, sich zusätzlich abzusichern: „Wir hatten heuer in Kärnten an Orten eine Dürre, wo es so etwas noch nie gegeben hat. Deshalb kann der Abschluss einer Versicherung, die das abdeckt, überlebensnotwendig sein.“ Rund 40 Millionen Euro habe in Kärnten heuer der Schaden durch Dürre ausgemacht, rund 20 Millionen Euro davon wurden durch die Hagelversicherung abgedeckt: „Es ist also noch Luft nach oben.“ [APA / Red 1.10.2025]