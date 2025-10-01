Kärntner Polizei überführt Serien-Einbrecher

Die Beamten der Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeiner See kamen nun einem 16-jährigen Jugendlichen aus dem Bezirk Klagenfurt auf die Schliche. Er hatte im Bezirk Völkermarkt mehrmals versucht, einzubrechen.

Bereits am 11. September 2025 wurden die Polizisten zu zwei Einbrüchen hinzugezogen. Zunächst hatte der Jugendliche versucht, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Bezirk Völkermarkt zu verschaffen. Als er dort jedoch im Bereich der Garderobe hantierte, wurde er vom 65-jährigen Hausbesitzer ertappt. In der Folge flüchtete er aus dem Haus. „Gestohlen wurde bei dem Vorfall nichts“, so die Beamten.

Deutsche Urlauberin überrascht Jugendlichen

Schluss war damit jedoch nicht, denn bereits eine halbe Stunde später brach der 16-Jährige in ein Wohnmobil ein, das auf einem nahen Campingplatz abgestellt war. Auch dort wurde er von einer 63-jährigen Deutschen auf frischer Tat ertappt. „Durch den Einbruch entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro“, erklärten die Polizisten.

Nachbars Hinweis bringt Polizei auf Spur

Zwei Wochen später versuchte der Teenager sein Glück erneut. „Ein Nachbar beobachtete, wie eine unbekannte männliche Person in die Garage eines Einfamilienhauses ging und sich in das dort befindliche Auto setzte“, schildert die Exekutive. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Polizei. Doch trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte vorerst niemand angetroffen werden. Es folgten umfangreiche Ermittlungen. Im Zuge dessen gelang es der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeiner See sowie der Polizeiinspektion Ferlach den mutmaßlichen Täter aus dem Bezirk Klagenfurt auszuforschen. Er wird nun der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.