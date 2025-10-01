Zahl der Verkehrstoten in Kärnten gestiegen

Für die Verkehrssicherheit in Österreich war 2025 bisher ein schwarzes Jahr. Statt zu sinken, ist die Zahl der Verkehrstoten in Österreich auf 303 gestiegen, informiert der VCÖ. Auch in Kärnten kamen neun Personen mehr im Straßenverkehr ums Leben als in den ersten drei Quartalen des Vorjahres. Im Bundesländer-Vergleich ist das der fünfthöchste Wert. Mit zwölf tödlich verunglückten Personen waren die Motorradfahrer in Kärnten die größte Opfergruppe.

Ablenkung und zu hohes Tempo

Um die Zahl der schweren Verkehrsunfälle zu reduzieren, ist bei den Hauptunfallursachen anzusetzen, betont VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Österreichweit waren im ersten Halbjahr 58 Prozent der Verkehrstoten die Folge von Ablenkung oder nicht angepasster Geschwindigkeit. Gerade auf Freilandstraßen brauche es deshalb verstärkte Geschwindigkeitskontrollen und eine Tempo-80-Reglung. Zudem sei das Handy am Steuer endlich als Delikt ins Vormerksystem aufzunehmen.

Autos sind häufigster Unfallgegner

Verstärkte Maßnahmen zur Verlagerung vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel würden ebenfalls die Verkehrssicherheit erhöhen. Autos sind auch der häufigste Unfallgegner bei tödlichen Verkehrsunfällen, wie eine Studie zeigt. Zwischen 2020 und 2023 kamen in Österreich 329 Menschen bei PKW-Zusammenstößen ums Leben, darunter 93 Motorrad- und Mopedfahrer, 88 Fußgänger sowie 42 Menschen, die mit E-Bike, E-Scooter oder Fahrrad unterwegs waren. 96 Todesopfer waren Beifahrer. „Weniger Autoverkehr rettet Menschenleben. Umso wichtiger ist es, den öffentlichen Nahverkehr weiter zu verbessern und Lücken im Radwegenetz zu schließen“, stellt die VCÖ-Expertin deshalb abschließend fest.